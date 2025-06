De contrato renovado, Ademir bate recorde na carreira pelo Bahia

Ademir, o "Fumacinha", está de contrato renovado com o Bahia até o fim de 2026. A diretoria acionou uma cláusula prevista no acordo e renovou o vínculo com o atacante, que bateu a marca de 122 jogos pelo Tricolor, clube que ele mais defendeu ao longo da carreira.

Ademir foi comprado pelo Bahia no final de março de 2023, junto ao Atlético-MG, e custou cerca de R$ 13 milhões. Ele estava no auge da carreira pelo Galo e chegou a disputar 61 jogos na temporada 2022.

Em Salvador, ele foi bastante utilizado por Rogério Ceni no ano passado, quando participou de 55 partidas e ajudou o Bahia a chegar à Libertadores depois de 36 anos.

Ademir também foi peça-chave em momentos importantes da equipe, como na vitória por 4 a 1 contra o próprio Atlético-MG na última rodada do Brasileirão 2023, quando ele protagonizou uma lei do ex na Arena Fonte Nova, e na partida contra o Cuiabá, na antepenúltima rodada da Série A da temporada passada, quando contribuiu com um gol importante no triunfo contra o Cuiabá, fora de casa, que quebrou uma sequência de quatro resultados negativos e encaminhou a classificação para a Libertadores.

O atacante tem, ao todo, 15 gols e 19 assistências com a camisa azul, vermelha e branca.

Temporada de Ademir e futuro no Bahia

Ademir na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Neste ano, Ademir fez 25 jogos, marcou três gols e deu sete assistências (é o líder do time nesta estatística o lado de Erick Pulga e Luciano Juba). O camisa 7 alternou entre a titularidade e o banco de reservas durante a temporada e somou os melhores números quando teve sua maior sequência no onze inicial do Bahia, entre fevereiro e março, quando foi importante para a campanha de recuperação no Campeonato Baiano e para a classificação do Bahia nas primeiras fases da Libertadores, com dois gols contra o The Strongest na Fonte Nova.

Ademir, porém, ficou quase um mês parado por conta de uma lesão muscular no início de maio e voltou a atuar na partida contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão. No ultimo sábado, em confronto diante do Náutico, pela Copa do Nordeste, ele voltou à boa forma e participou de um dos três gols do Tricolor com uma assistência.

Agora, ele busca retomar a confiança de Rogério Ceni para cavar uma vaga no ataque do time, com concorrência de Erick Pulga, Lucho Rodríguez, Kayky e Ruan Pablo.