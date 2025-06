Depois de muito mistério, o CEO do Bahia, Raul Aguirre, confirmou que o clube já se planeja para a construção de um novo centro de treinamento. Esse debate acerca do equipamento foi intensificado com a chegada do Grupo City, mas o local da futura construção ainda não foi revelado. O que Aguirre garante mesmo é que esse será o melhor CT da América do Sul.

Raul Aguirre, CEO do Bahia, acompanha delegação na Colômbia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O que se dá para dizer é que o Bahia vai ter um CT novo, nossa visão é ter o melhor centro de treinamento da América do Sul para o futebol tanto de base, quanto feminino e masculino". Raul Aguirre

- Um centro de treinamento que a gente vem discutindo, que se espera com grande expectativa e em breve poderemos finalmente anunciar. Infraestrutura que vai nos ajudar a subir mais, ter mais eficiência, melhores metodologias - completou em entrevista ao canal oficial do Bahia.

Questões estruturais do centro de treinamento

O Bahia treinou por 40 anos no Fazendão, em Itinga, na divisa entre os municípios de Salvador e Lauro de Freitas. O terreno vasto ficava em uma área popular do bairro e estava a cerca de cinco minutos do aeroporto. Mas, em 2020, foi inaugurado um novo centro de treinamento, desta vez em Dias D'ávila, 40 quilômetros distante da capital baiana.

Entrada do CT Evaristo de Macedo (Foto: Felipe Oliveira)

A chegada do Grupo City em 2023, porém, despertou o debate sobre a construção de um novo CT de ponta para o clube com a marca registrada do conglomerado. Aguirre confirmou que as tratativas estão em andamento, mas há vários fatores a considerar.

- Está mais perto do que se imagina, é um tema extremamente complexo. Questões de infraestrutura, meio ambiente, regulamentação, tem que ser trabalhado com bastante confidencialidade - adiantou o CEO do Tricolor.

- Não estamos longe de anunciar detalhes, mas estamos com o maior cuidado porque há muitas variáveis que têm que ser perfeitamente equacionadas - concluiu o dirigente.

Vale lembrar que o Grupo City se comprometeu a investir cerca de R$ 1 bilhão por 15 anos no Bahia, sendo R$ 200 milhões em infraestrutura, categorias de base e capital de giro.

