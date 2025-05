Em crise, clube da Série A afasta dois jogadores do elenco principal

O Sport divulgou, por meio de nota oficial, o afastamento de dois jogadores que estão fora dos planos da equipe para a temporada: o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Gustavo Maia. A equipe tenta controlar a crise interna do clube que não venceu no Brasileirão de 2025.

A equipe também confirmou que não renovará os contratos do lateral-direito Leonel Di Plácido e do atacante Lenny Lobato, que se encerram no mês de junho. Assim, o quarteto passa a trabalhar em separado.

— Enquanto as negociações não avançam, os atletas seguirão um plano especial de treinamento, desenvolvido pelo staff do clube, em suas dependências — disse o Leão.

Matheus Alexandre chegou ao clube no começo do ano, vindo do Cuiabá, e se tornou uma das contratações mais caras da história do clube. No campo, porém, as coisas não caminharam, e ele passou a lidar com críticas da torcida. Ao todo, foram 12 jogos, um gol e duas assistências.

Já Gustavo Maia, que soma passagens por Internacional e Náutico, disputou 16 jogos, com um gol marcado e duas assistências, mas não conseguiu assumir a titularidade.

Por fim, Leonel Di Plácido disputou 17 jogos, com uma assistência, enquanto Lenny Lobato somou 41 jogos, seis gols e quatro assistências.

Momento de tensão no Sport

O Sport enfrenta uma grave crise na temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe disputou oito jogos, conquistando apenas duas vitórias e sofrendo seis derrotas. Diante dos resultados negativos, o clube demitiu o técnico Pepa e anunciou a contratação de outro treinador português: António Oliveira.

Além da troca no comando técnico, o Sport também promoveu mudanças na diretoria. O clube demitiu o diretor executivo André Figueiredo, após uma avaliação conjunta sobre o momento e os rumos do departamento de futebol.

