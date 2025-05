Cruzeiro goleia Sport e se mantém no G4 do Brasileirão; assista aos gols

O Cruzeiro goleou o Sport por 4 a 0, neste domingo (11), na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e se manteve na quarta colocação, agora com 16 pontos. Essa foi a primeira vitória da Raposa fora de casa na competição e a terceira consecutiva, além de servir para quebrar jejum de nove anos sem derrotar o Leão da Ilha em seu estádio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O meia Matheus Pereira, autor de dois gols e uma assistência, suas primeiras participações em gols no Brasileirão, e o atacante Kaio Jorge, que marcou uma vez e deu uma assistência, foram os destaques do Cruzeiro. O volante Christian foi quem abriu o placar.

O Sport até começou com mais posse de bola, mas logo o Cruzeiro dominou a partida. Aos 7 minutos, Kaiki cruzou da esquerda, a bola passou por Kaio Jorge, e Christian desviou para o canto esquerdo de Caíque França. Kaio Jorge já tinha acertado a trave quando ampliou aos 18 minutos, chutando cruzado, depois de belo lançamento de Matheus Pereira do campo defensivo.

continua após a publicidade

Christian abriu o placar na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro em Recife (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O terceiro gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Kaio Jorge, na área, ajeitou para Matheus Pereira bater no canto direito do goleiro do Sport. O quarto gol saiu aos 7 minutos da etapa final, após recuo errado de Rivera. Matheus Pereira dominou a bola, driblou o goleiro e chutou para o gol vazio.

Com a ampla vantagem no placar, o técnico Leonardo Jardim pode tirar de campo os quatro jogadores de linha que estão pendurados com dois cartões amarelos. Assim, Villalba, Christian, Matheus Pereira e Kaio Jorge poderão enfrentar o Atlético-MG, domingo (18), às 20h30, no Mineirão.

continua após a publicidade

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Sport

Antes de enfrentar o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o Cruzeiro joga contra o Palestino, quarta-feira (14), no Mineirão, às 21h30, apenas para cumprir tabela, já que a equipe está eliminada da Copa Sul-Americana. O Sport vai tentar a primeira vitória no Brasileirão no sábado (17), contra o Ceará, em Fortaleza, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 4 CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 8ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, 16h

📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife

🥅 Gols: Christian (7'/1°T), Kaio Jorge (18'/1°T), Matheus Pereira (45'/1°T) e (7'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Dalbert (Sport)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 16.006

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: António Oliveira)

Caíque França, Matheus Alexandre (Hereda), João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Du Queiroz (Zé Lucas), Christian Rivera e Sérgio Oliveira; Chrystian Barlett (Romarinho), Carlos Alberto (Rodrigo Atencio) e Pablo.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus) e Kaiki; Lucas Silva, Christian (William), Eduardo (Walace) e Matheus Pereira (Lautaro Diaz); Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

4️⃣ Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez