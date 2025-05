Avaliação inicial preocupa e Memphis pode desfalcar Corinthians em clássico

Memphis sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino do Corinthians na segunda-feira (12) e será desfalque contra o Racing, pela Sul-Americana. Na primeira avaliação do departamento médico foi detectado uma leve lesão ligamentar e há a preocupação que o holandês perca o clássico contra o Santos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No domingo (18), às 16h (de Brasília), o Corinthians recebe o rival na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileirão. A lesão ligamentar agrava o quadro de entorse e a tendência é que Memphis não seja relacionado. O holandês será reavaliado diariamente, mas há uma preoucupação na comissão técnica.

É a terceira lesão do jogador nesta temporada. No fim de abril, sofreu um trauma na perna direita, e no início do mês passado, no tornozelo. Em ambas as situações, Memphis perdeu apenas uma partida e, caso confirmada a lesão ligamentar, pode ser a maior sequência fora.

continua após a publicidade

Memphis se lesionou durante treino do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Decisão

O confronto contra o Racing, nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), será realizado no estádio Centenário, no Uruguai. A partida tem contornos de decisão para o Corinthians na Sul-Americana. Com uma campanha irregular, o Timão é o terceiro colocado do Grupo C, atrás de Huracán, o líder, e América de Cali.

Para sonhar com o título, o Corinthians precisa se classificar para a próxima fase. Em terceiro lugar, a equipe está há um ponto do América de Cali, e cinco do Huracán. Apenas o primeiro colocado garante vaga direta nas oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra um eliminado na fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Histórico de Memphis

O holandês sofre com lesões recorrentes desde a temporada 2019/2020, quando ainda atuava pelo Lyon, da França. Na ocasião, a mais grave delas, quando teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador ficou fora de combate por 200 dias e perdeu 19 partidas.

Nos anos seguintes, teve seis lesões musculares, além de problemas no tendão de Aquiles. No Atlético de Madrid, entre 2023 e 2024, o jogador ficou fora por 237 dias, no total. No Barcelona, de 2021 a 2023, teve quatro lesões e ficou fora por 137 dias. Em toda carreira foram 687 dias fora por questões médicas.