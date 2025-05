Torcedor do Sport, Kaio Jorge não comemora gol pelo Cruzeiro

Autor do segundo gol do Cruzeiro na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, neste domingo (11), na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Kaio Jorge, foi discreto na comemoração. Pernambucano de Olinda, o jogador, em entrevista no intervalo da partida, para o “Premiere”, falou como se sentia naquele momento:

- É um misto de sentimentos. Nasci aqui em Olinda, sou cria do Sport e do Náutico, meu pai jogou aqui também. Respeitei a torcida do Sport não comemorando. Fui muito feliz aqui em Recife – afirmou o atacante do Cruzeiro, que ainda deu assistência para o terceiro gol, de Matheus Pereira.

Kaio Jorge começou a jogar no futsal do Náutico, dos seis ao nove anos. Depois pediu aos pais para se mudar para o Sport, clube de toda a família. No Leão da Ilha, continuou apenas no futsal, até que aos 11 anos, foi aprovado em testes para o futebol de campo do Santos.

No Dia das Mães, Kaio Jorge aproveitou a entrevista para dedicar o gol a sua mãe, Atenas:

- Estou muito feliz e queria dedicar esse gol para minha mãe e para todas as mães também.

Kaio Jorge vive melhor momento com a camisa do Cruzeiro

O atacante está vivendo seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro – ele foi contratado no meio da temporada passada. Nos últimos oito jogos, desde que ganhou a condição de titular, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, pela terceira rodada, Kaio Jorge marcou sete gols. Ao todo, com a camisa celeste, são 14 gols em 37 partidas.

- O time está fazendo uma belíssima partida. A gente veio com uma filosofia de jogo muito apurada e sabendo que quando chegasse lá na frente tinha de matar – afirmou ainda no intervalo do jogo na Ilha do Retiro, com o placar de 3 a 0.

A vitória sobre o Sport foi a primeira do Cruzeiro fora de casa neste Brasileirão, e a terceira consecutiva na competição. Além de quebrar um jejum de nove anos da Raposa na Ilha do Retiro sobre o time pernambucano.