Jogo do Cruzeiro pode ter recorde negativo de público no Mineirão

Sem qualquer chance de classificação para o mata-mata da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro cumpre tabela nesta quarta-feira (14), contra o Palestino, no Mineirão, às 21h30. E poderá registrar um dos menores públicos desde a reinauguração do estádio em 2013, mesmo com a redução no preço dos ingressos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Além da falta de motivação para assistir ao jogo, já que o técnico Leonardo Jardim vai escalar um time reserva, o torcedor cruzeirense está na expectativa pelo clássico contra o Atlético-MG, domingo (18), também no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, já foram vendidos mais de 50 mil ingressos.

O menor público pagante em um jogo do Cruzeiro desde a reabertura do Mineirão, após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, foi registrado na vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, em 21 de novembro de 2018, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas 2.421 torcedores pagaram ingressos para assistir àquela partida.

continua após a publicidade

O Cruzeiro não almejava mais nada no Brasileiro daquele ano e o dia estava chuvoso em Belo Horizonte. O clube fez promoção para mulheres e crianças de até 12 anos, que entraram de graça, num total de 1.437 torcedores. Alguns titulares foram poupados, e o time foi dirigido pelo auxiliar Sidnei Lobo, já que Mano Menezes estava de licença médica. O atacante Fred fez dois gols – o outro foi contra do zagueiro Aderllan.

Cruzeiro x Caldense, pelo Campeonato Mineiro de 2019, teve pouco mais de 4 mil pagantes (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Outros dois jogos do Cruzeiro no Mineirão tiveram público reduzidos e semelhantes. Em 20 de março de 2019, somente 4.340 torcedores pagaram ingressos para assistir à vitória por 3 a 0 sobre a Caldense, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A Raposa já estava classificada para as quartas de final, e os gols foram marcados por Fred, David e Marquinhos Gabriel. O público total foi de 7.623 pessoas.

continua após a publicidade

A outra partida de pequeno público do Cruzeiro no Mineirão foi especial: a vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, em 20 de agosto de 2021, pela Série B do Brasileiro, marcou a volta da torcida cruzeirense aos jogos da equipe depois de mais de 500 dias sem público por causa da epidemia de Covid. Foram 4.324 pagantes espalhados por vários setores do estádio, com medidas preventivas, como uso de máscaras.

Cruzeiro x Confiança, pela Série B de 2021, foi o primeiro jogo com público durante pandemia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Marcelo Moreno, de pênalti. O resultado afastou o Cruzeiro, então comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, da zona de rebaixamento para a Série C. A equipe jogou com o uniforme três, a camisa verde, em alusão ao Palestra Itália.

Veja os piores públicos do Cruzeiro no novo Mineirão (abaixo de 5 mil pagantes):