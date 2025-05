Com vaga assegurada na Libertadores, Abel prepara mudanças no Palmeiras para pegar o Bolívar

O Palmeiras tem um jogo importante nesta quinta-feira (15), quando recebe o Bolívar pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque. O time comandado por Abel Ferreira já tem vaga assegurada nas oitavas de final da competição, mas mira o primeiro lugar geral para disputar os mata-matas em casa. O rodízio de jogadores para que o time permaneça em alta em todas as competições deve permanecer nesta semana.

As mudanças são em relação ao time que disputou e venceu o clássico contra o São Paulo, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana. Quando o técnico português opta pelo time "alternativo", Vanderlan ganha a vaga de Piquerez na lateral-esquerda. No meio-campo, Emi Martínez e Lucas Evangelista devem começar entre os titular.

Como Vitor Roque começou o Choque-Rei no banco de reservas para dar vaga a Flaco López, a tendência é que o camisa 9 inicie a partida ao lado de Paulinho e Estêvão. Facundo Torres disputa a vaga no lado esquerdo do ataque com o camisa 10, enquanto Murilo e Bruno Fuchs brigam para estar entre os 11 nesta partida.

O provável Palmeiras para enfrentar o Bolívar tem: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Allan; Paulinho (Facundo Torres), Estêvão e Vitor Roque.

- A gente vem de uma sequência muito boa e obviamente o ambiente fica bom. Fica gostoso vir trabalhar com uma vitória, por ter sido em um clássico foi especial também, do jeito que foi, no finalzinho, no último lance. Mas isso mostra a força da equipe, o comprometimento, a gente acredita até o final e não foi o primeiro jogo que a gente ganhou no último minuto. Isso mostra que acreditamos até o final e a gente pretende seguir assim - afirmou o zagueiro Bruno Fuchs.

