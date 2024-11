Do que o Fortaleza precisa para ser campeão do Brasileirão?

O Fortaleza, comandado por Juan Pablo Vojvoda, esteve vivo na briga pelo título do Brasileirão por um longo tempo, mas perdeu forças na reta final e se distanciou da liderança. Na terceira colocação, o time ainda tem chances matematicamente, e precisará recorrer às contas nos últimos três jogos que cumprirá na competição.

Por isso, o Lance! fez as contas e trouxe possíveis cenários para que o torcedor do Leão do Pici siga acreditando nas possibilidades de um histórico troféu na liga nacional.

Atualmente, a briga pela conquista aponta para o Botafogo, líder com 73 pontos, e para o Palmeiras, segundo colocado com 70. Os dois times se enfrentaram na terça-feira (26), e o Glorioso, em pleno Allianz Parque, superou o Verdão para voltar à ponta da tabela, já que levava a pior nos critérios de desempate.

Com o triunfo, os cariocas abriram oito pontos de vantagem para o Fortaleza. Os dois primeiros times da classificação têm apenas dois jogos a serem cumpridos; o Tricolor, porém, ainda entra em campo mais três vezes e tem nove pontos em disputa, o que mantém vivas as chances de conquista, já que tem 65 pontos. Segundo a UFMG, as probabilidades apontam para apenas 0,14% de possibilidade de taça; ou seja, de 10.000 combinações, os leoninos só erguem a taça em 14.

A primeira conta é básica: para ser campeão, basta que os comandados de Vojvoda vençam os três compromissos restantes, o Botafogo perca suas partidas e o Palmeiras faça no máximo três pontos. Desta maneira, o Leão saltaria para 74, enquanto os outros dois ficariam com 73. A conta é semelhante para o Internacional, que tem os mesmos 65.

Juan Pablo Vojvoda é comandante do Fortaleza desde maio de 2021 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Existe também a possibilidade de um empate, seja ele duplo, triplo ou quádruplo. Todos podem chegar a 74 pontos e precisar recorrer aos critérios de desempate. Veja como isso pode acontecer:

🏆 Botafogo: empatar um jogo e perder outro

🏆 Palmeiras: vencer um jogo e empatar outro

🏆 Internacional: vencer os três jogos

🏆 Fortaleza: vencer os três jogos

A confusão, porém, seria resolvida em favor da equipe paulista. Botafogo, Inter e Fortaleza, neste caso, teriam 21 vitórias, enquanto o Palmeiras teria 22 e levaria mais uma taça para a Academia de Futebol.

Agora, suponhamos que o time de Abel Ferreira salte apenas para 73, e Botafogo, Fortaleza e Inter alcancem 74 ao final da competição. Todos teriam, assim, o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. O critério decisivo, neste caso, seria o saldo de gols; atualmente, o Tricolor é justamente o mais prejudicado, já que tem apenas 15, enquanto o Fogão tem 28, e o Colorado marca 22.

Seria necessário ao atual campeão da Copa do Nordeste, assim, fazer um saldo grande em suas vitórias, saltando para pelo menos 28, e torcer para triunfos magros dos porto-alegrenses que não crescessem para mais de cinco tentos, já que o Botafogo perderia seu jogo e ficaria com menos de 28, enquanto a equipe de Roger Machado chegaria a 27 no máximo.

📆 Veja o calendário do Fortaleza e de seus adversários na corrida pelo título do Brasileirão

✅ 36ª rodada

⚽ Palmeiras 1x3 Botafogo

⚽ Flamengo x Internacional - 01/12 - 16h

⚽ Vitória x Fortaleza - 01/12 - 18h30

✅ 37ª rodada

⚽ Atlético-GO x Fortaleza - 04/12 - 21h30

⚽ Internacional x Botafogo - 04/12 - 21h30

⚽ Cruzeiro x Palmeiras - 04/12 - 21h30

✅ 38ª rodada

⚽ Fortaleza x Internacional - 08/12 - 16h

⚽ Botafogo x São Paulo - 08/12 - 16h

⚽ Palmeiras x Fluminense - 08/12 - 16h

As contas são complicadas e devem ser atualizadas jogo após jogo. Todavia, com o futebol jogado pelo Fortaleza em 2024 e a consistência demonstrada ao longo do Brasileirão, só se pode descartar o time de Vojvoda quando a matemática não der mais chances de título ao time.