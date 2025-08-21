Conmebol denuncia Fluminense por condição do gramado do Maracanã

A Conmebol abriu processo disciplinar contra o Fluminense por irregularidades registradas no jogo contra o América de Cali (COL), realizado na última terça-feira (19), no Maracanã, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube é acusado de descumprir normas referentes às condições do gramado e ao uso de pirotecnia pela torcida.

continua após a publicidade

➡️ Martinelli é sincero sobre futuro no Fluminense: ‘Todo mundo tem um sonho’

No relatório do delegado da partida, o campo foi classificado como "ruim", termo utilizado também pelo árbitro. Foram apontadas falhas como áreas pequenas e grandes danificadas e com pouca cobertura de grama, presença de buracos em outras partes do gramado, marcações de escanteio "descuidadas", círculo central fora da medida padrão, além de traves e redes de reposição sujas e com raspaduras de pintura.

O oficial de segurança registrou ainda o uso de pirotecnia por torcedores, com bengalas acesas durante o protocolo inicial e aos 57 minutos de jogo.

continua após a publicidade

Diante dos fatos, a Unidade Disciplinar da Conmebol imputou ao Fluminense possíveis violações aos artigos 12.2, literal c), e 27 do Código Disciplinar, além dos artigos 4.3.1.2 e 5.6.2 do Manual de Clubes da Copa Sul-Americana 2025.

O clube poderá ser punido com base no artigo 6, no artigo 27 e no Anexo 1 do Código Disciplinar, além de sanções previstas no Manual da competição, como multas financeiras. O Fluminense tem prazo até as 13h (de Brasília) da próxima quarta-feira (27) para apresentar defesa.

continua após a publicidade

O Lance! procurou Fluminense, Flamengo e o Consórcio Fla-Flu, responsáveis pela gestão do Maracanã, sobre as condições do gramado do estádio. Os clubes não quiseram se posicionar, enquanto o consórcio não respondeu aos questionamentos até a publicação da matéria.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense