O Vasco receberá cerca de R$ 4,3 milhões pela transferência de Douglas Luiz ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O volante de 27 anos trocou a Juventus, da Itália, pelo clube inglês, que pagará 30 milhões de euros (R$ 191,6 milhões na cotação atual) pela contratação. O vínculo, inicialmente, será por empréstimo, com obrigação da aquisição definitiva ao final de 2025/26.

Por sua vez, o Cruz-Maltino tem direito a 2,25% do valor da transação pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores. Em transferências internacionais, 5% do valor pago pelo atleta é reservado para esse mecanismo, distribuídos entre todas as equipes em que o jogador esteve registrado entre os 12 e 23 anos. Como o Vasco vendeu Douglas aos 19, não recebe o percentual completo; o restante está dividido entre Girona e Aston Villa.

Pelo profissional do Gigante da Colina, Douglas Luiz atuou em 39 partidas e fez cinco gols antes de ser vendido ao Manchester City, em julho de 2017.

Douglas Luiz volta à Premier League

Um dos pontos favoráveis a contratação de Douglas Luiz ao Nottingham Forest é o fato do meia já ter passado pela Premier League quando defendia o Aston Villa. O brasileiro conseguiu ter sucesso na equipe de Birmingham, em que atuou por cinco temporadas.

Em seu último ano no clube inglês, o brasileiro conseguiu os melhores números da carreira, tendo marcado 10 gols e contribuído com 10 assistências, e ajudou os Lions a retornarem ao âmbito europeu principal para disputar a Champions League.

