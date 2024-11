Jornalistas detonam Daronco após Fortaleza x Flamengo: ‘Desistiu da profissão’

Um dos assuntos mais comentados durante a partida entre Fortaleza x Flamengo, nesta terça-feira (26), foi o árbitro Anderson Daronco. Nas redes sociais, jornalistas criticaram o juiz pela atuação na Arena Castelão, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

Daronco marcou um pênalti para o Flamengo no primeiro tempo, mas voltou atrás na decisão após revisão no VAR. No segundo tempo, o árbitro expulsou o chileno Erick Pulgar após aplicar o segundo cartão amarelo. Com bola rolando, os clubes empataram em 0 a 0.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: