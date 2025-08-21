Juventus muda modelo de negócio para ceder Arthur ao Grêmio

Está tudo bem encaminhado para o retorno de Arthur ao Grêmio. Entretanto, a Juventus-ITA mudou o modelo do negócio, que previa, inicialmente, rescisão de contrato amigável com o volante. Conforme Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em mercado de transferências, os clubes fecharam acordo para empréstimo do volante até junho de 2026, sem opção de compra.

Com isso, Arthur seguirá vinculado à Juventus, com quem tem contrato até o final de 2027. Sinal de que o clube italiano acredita em bom desempenho do volante com a camiseta do Grêmio, o que possibilitará lucro com venda para outro clube ou, até mesmo, reaproveitamento do volante na equipe de Turim.

Porém, Arthur, que está na Juventus desde 2020, não atua pela Juventus há mais de três anos. Nas últimas temporadas europeias, o volante foi emprestado para Liverpool-ING, Fiorentina-ITA e Girona-ESP, respectivamente.

Relembre a trajetória de Arthur no Grêmio

Cria das categorias de base do Grêmio, Arthur se destacou na campanha do tricampeonato da Libertadores do Tricolor Gaúcho, em 2017. Ele era fiador do estilo de jogo marcado pela troca de passes e valorização da posse de bola do time comandado por Renato Portaluppi.

No ano seguinte, Arthur iniciou a trajetória na Europa ao ser vendido para o Barcelona-ESP por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 140 milhões, pela cotação da época). Essa é, até hoje, a maior venda da história do Grêmio.