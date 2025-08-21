Acabou a Libertadores em 2025 para o Botafogo ainda na fase oitavas de final. Nesta quinta-feira (21), em Quito, no Equador, o Glorioso perdeu por 2 a 0 com gols de Alzugaray e Villamil, e deixou a competição continental de forma precoce. O capitão Marlon Freitas, que cometeu o pênalti do segundo gol, chamou a responsabilidade.

— Teve um gol no começo do jogo, tomamos o gol muito cedo, jogar aqui não é fácil. A única chance que tivemos no primeiro tempo foi a minha, tentei jogar por cima do goleiro, acabei errando. Depois no segundo tempo conseguimos atacar um pouco mais, com poucas finalizações — disse Marlon Freitas, em entrevista ao streaming "Paramount+".

— É difícil, é duro, mas precisamos seguir. Queríamos muito passar dessa fase, ir para as quartas, era um sonho fazer de novo, mas não foi possível. Temos que assumir a responsabilidade, eu assumo, da não classificação. Como sempre na história, o Botafogo sempre volta, sempre dá a volta por cima. É pensar um pouco, se unir ainda mais para seguir no nosso caminho. Temos duas competições, domingo tem um jogo difícil, precisamos seguir — completou.

Botafogo caiu nas oitavas de final da Libertadores (Foto: Divulgação/Botafogo)

A LDU precisava vencer por dois gols de diferença, já que o Glorioso levou a melhor na ida, no Nilton Santos, por 1 a 0. Com o resultado, os equatorianos enfrentarão o São Paulo nas quartas de final.

O Botafogo vira a chave e volta a campo no domingo, às 18h30 (de Brasília), em Caxias do Sul, contra o Juventude, pela 21ª rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Davide Ancelotti segue na Copa do Brasil, tendo o Vasco como adversário nas quartas de final.