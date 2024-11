Brasileirão: veja as chances de título após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras

O Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória e os três pontos à frente do Alviverde, o Alvinegro disparou nas chances de título do torneio. Segundo o portal "Infobola", a equipe de Artur Jorge agora tem 78% de chances de ser campeão.

De acordo com o portal do matemático Tristão Garcia, o Palmeiras tem 21% de chances de título. Antes do início da rodada, o Botafogo tinha 34% de possibilidade de ser campeão, enquanto o Alviverde tinha 63%. O time carioca agora tem 73 pontos, e a equipe de Abel Ferreira soma 70.

Com 65 pontos e um jogo a menos que os líderes, Internacional e Fortaleza ainda tem 1% de chances de ser campeão. Com o empate na rodada, o Flamengo não tem mais possibilidade de título.

Chances de rebaixamento no Brasileirão

Outros dois jogos movimentaram a terça-feira (26): Atlético-MG x Juventude e Fluminense x Criciúma. Após o empate, o Tricolor chegou aos 39 pontos e 41% de chances de ser rebaixado. O Tigre por sua vez, com 38, tem 56%. A vitória do Juventude levou o time a 42 pontos, com 14% de possibilidade de queda para a Série B.

Também ainda tem chances de queda: Atlético-MG (1%), Vasco (1%), Vitória (1%), Athletico Paranaense (9%), Grêmio (7%) e Red Bull Bragantino (70%). Atlético-GO e Cuiabá não têm mais chances matemáticas de permanecer na Série A.

Veja os resultados da terça-feira de Brasileirão:

Fluminense 0 x 0 Criciúma

Fortaleza 0 x 0 Flamengo

Palmeiras 1 x 3 Botafogo

Atlético-MG 2 x 3 Juventude