Atlético-MG acorda no segundo tempo e garante vaga nas quartas de final da Sul-Americana
Galo vence mais uma vez e avança na competição continental
O Galo está nas quartas de final da Sul-Americana! O Atlético-MG voltou a vencer o Godoy Cruz nesta quinta-feira (21), desta ver por 1 a 0, no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG), no jogo de volta das oitavas; no agregado, o clube mineiro superou o adversário por 3 a 1. Natanael foi o autor do único gol da partida na Argentina.
Godoy Cruz x Atlético-MG: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A partida começou movimentada, com os donos da casa assustando. Logo aos dois minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Godoy Cruz por toque no braço de Vitor Hugo, mas voltou atrás após checar o VAR no monitor. Apesar disso, a intensidade do jogo não se manteve.
A equipe argentina voltou a levar perigo aos 28', desta vez em chute de Santino Andino à queima-roupa para defesa de Everson. O atacante argentino ainda levou perigo em cruzamento fechado que quase surpreendeu o goleiro. O Atlético, por sua vez, não conseguiu criar e praticamente assistiu ao adversário jogar.
Segundo tempo
Se o Galo fez uma primeira etapa sonolenta, voltou do intervalo elétrico. O clube mineiro pressionou os argentinos logo nos minutos iniciais, e Natanael, após bate rebate, abriu o placar aproveitando sobra dentro da área logo aos 2'.
O gol foi duro golpe no Godoy Cruz, e o Atlético cresceu na partida e passou a controlar o jogo. Assim como na Arena MRV, o Galo acordou de um primeiro tempo ruim e se mostrou dominante após o intervalo, trocando passes e ocupando o campo de ataque. Os argentinos até chegaram a assustar com Pol Fernández aos 37', mas Everson fez mais uma grande defesa para garantir a vitória e confirmar a vaga atleticana às quartas de final.
O que vem por aí?
O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo (24), às 20h30 (de Brasília), e visita o São Paulo em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto das quartas de final da Sul-Americana contra o Bolívar acontece entre os dias 16 e 23 de setembro, ainda sem data definida.
✅ FICHA TÉCNICA
GODOY CRUZ X ATLÉTICO-MG
VOLTA - OITAVAS DE FINAL - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, na Argentina;
🥅 Gols: Natanael, aos 2'/2ºT (0-1);
🟨 Cartões amarelos: Pol Fernández (GOD); Alan Franco, Natanael, Everson e Fausto Vera (CAM)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
GODOY CRUZ (Técnico: Walter Ribonetto)
Petroli; Arce (Montoya), Mendoza, Quiroz e Meli (Dupuy); Poggi (Yáñez), Nico Fernández (Barrea) e Pol Fernández; Altamira (Abrego), Auzmendi e Andino.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael, Junior Alonso, Vitor Hugo e Arana; Alexsander (Fausto Vera), Alan Franco e Gustavo Scarpa (Reinier); Rony (Iván Román), Cuello (Júnior Santos) e Hulk (Igor Gomes).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI);
🚩 Assistentes: Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI);
🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI).
