Jogadores do Avaí abandonam treino por salários atrasados

Os jogadores do Avaí abandonaram o treino desta quinta-feira (21), no Centro de Formação de Atletas (CFA), e foram para casa sem fazer a atividade. O motivo são os salários atrasados.

O Leão tinha reapresentação marcada para o período da tarde, em preparação para o jogo contra o Amazonas na segunda-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Ressacada. O elenco até esteve presente no local, mas o gramado ficou vazio no horário combinado do treino (15h30) como forma de protesto.

Os atletas se reuniram no CFA, decidiram não treinar e foram embora sem dar declarações à imprensa. O grupo do Avaí também avisou à diretoria que não fará concentração no final de semana, embora tenha garantido que estará nas atividades programadas de sexta-feira (22) até domingo (24).

A atual pendência do Leão aos jogadores é de um mês na carteira (CLT) e dois meses de direito de imagem - o próximo salário tem que ser pago em 25 de agosto, justamente no dia do jogo da Série B. Além disso, a premiação do título catarinense também não foi paga para jogadores e funcionários.

Vale lembrar que, em acordo anterior, a pedido do clube, grupo avaiano aceitou que o vencimento salarial saísse do dia 5 para 25 de cada mês. A justificativa da direção foi "o fluxo de caixa".

No atual cenário, pela lei, os atletas já possuem brecha jurídica para pedir a rescisão com o Avaí pelos salários atrasados. Por outro lado, nesta manhã, os débitos salariais de funcionários e atletas da base foram quitados.

Já na semana passada, o elenco do Leão divulgou uma carta aberta aos torcedores para explicar o momento do clube. Na Série B, o Avaí ocupa a oitava posição, com 33 pontos, três pontos abaixo do Novorizontino, que abre o G-4.

O presidente Júlio Heerdt, em evento da CBF em Balneário Camboriú, divergiu em partes do conteúdo.

- Quando anunciei que, no dia 31, iríamos resolver os problemas, não quero dizer que é tudo. Os salários dos funcionários estavam atrasados, e a gente fez o pagamento. A gente pagou uma CLT dos atletas e alguns outros compromissos que tínhamos com atletas e coisas assim, mas o tempo está passando e o próximo salário vem. Estamos com um conjunto de iniciativas do ponto de vista econômico que temos de cumprir, e não é só salário dos atletas. Temos que cumprir a recuperação judicial, temos um processo de transação tributária com a PGFM, temos compromissos com fornecedores, o futebol feminino, funcionários, manutenção da Ressacada e das atividades e campeonatos. Temos algumas iniciativas do ponto financeiro, que temos que correr para pagar o que está atrasado, mas também olhando o que está vindo pela frente. Confio na minha equipe financeira e técnica para que consigamos pegar os recursos para cumprir o ano todo - afirmou.

Carta aberta dos jogadores do Avaí

"Torcedor avaiano,

Nos últimos meses, nós, atletas e funcionários do Avaí FC, temos enfrentado dificuldades financeiras que precisam ser tratadas com clareza, em respeito à história do clube e à nossa torcida. Nosso compromisso é com a verdade e, por isso, decidimos compartilhar, com total transparência, a realidade sobre os fatos financeiros, corrigindo informações que têm circulado de forma incompleta ou incorreta.

Vencimentos que não foram cumpridos:

Salário (direitos de imagem) dos atletas — 2 meses e 20 dias em atraso.

Salário CLT dos atletas — 1 mês e 20 dias em atraso.

Salário dos funcionários - pagamento de julho ainda não realizado.

Premiação de Campeão Catarinense 2025 - ainda não foram pagas as premiações dos atletas nem dos funcionários.

Em relação ao problema de fluxo de caixa do clube, foi feito um acordo para transferirmos o recebimento dos salários do 5° dia útil para o dia 25. Sendo assim, além dos vencimentos já citados, os atletas que chegaram em 2025 ainda têm pendentes 20 dias de salário em relação ao normal.

Nosso objetivo ao compartilhar essa situação não é criar divisões internas, mas sim garantir transparência e aproximar o torcedor da realidade vivida dentro do clube.

Seguimos com respeito e cooperação no ambiente de trabalho, buscando preservar a união de todos que vestem essa camisa. Reforçamos também nosso compromisso com a performance em campo. Continuaremos nos dedicando ao máximo, honrando a camisa do Avaí em cada jogo, com a mesma entrega que sempre tivemos.

Acreditamos que o caminho para superar as dificuldades é a união de todos - atletas, funcionários, diretoria e, principalmente, vocês, que são a alma do clube".