Partida entre Fortaleza e Flamengo atinge marca histórica; confira

A partida entre Flamengo e Fortaleza, na noite desta terça-feira (26), resultou em uma marca histórica. Afinal, com 57.624 torcedores presentes na Arena Castelão, o jogo registrou renda de R$ 3 milhões, a maior da história do futebol cearense.

Cerca de 10 mil torcedores do Flamengo estiveram na partida contra o Leão do Pici, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Anteriormente, a marca era da partida Fortaleza x Brasil de Pelotas, pela Série C do Campeonato Brasileiro em 2015. A renda do confronto foi de R$ 2,5 milhões.

Como foi o jogo entre Fortaleza e Flamengo?

O jogo começou muito estudado entre as equipes, com o Flamengo com um pouco mais de volume no ataque. Aos 13 minutos, Bruno Henrique, sozinho na área, aproveitou boa cobrança de falta de Pulgar e cabeceou a bola na trave. Outra grande chance rubro-negra foi aos 32', quando Gonzalo Plata chutou com perigo no gol tricolor.

Dois lances causaram polêmicas com a arbitragem na etapa inicial. O primeiro foi aos 27', quando jogadores do time da casa reclamaram de pênalti de Léo Pereira em Moisés. Já aos 39', o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti para a equipe visitante, por conta de um toque de um dos braços de Marinho na bola. O VAR, entretanto, recomendou a revisão do lance, e a penalidade foi anulada.

Partida entre Fortaleza e Flamengo bate marca histórica (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O técnico Filipe Luís optou por tirar Gabigol da equipe, e colocou De La Cruz. O uruguaio, aliás, foi importante na primeira chegada ofensiva do Flamengo no segundo tempo, quando Gerson finalizou de longe. Outra grande chance foi aos 17', quando o camisa 8 rubro-negro achou Michael, que chutou forte, mas parou no goleiro.

O cenário complicou quando Erick Pulgar foi expulso por conta do segundo cartão amarelo, em forte entrada em Marinho. Mesmo assim, a equipe de Filipe Luís ainda contou com boas investidas ofensivas, como com Alcaraz aos 39'. Mas, por outro lado, o Leão do Pici cresceu na partida, e quase conseguiu balançar a rede de Rossi, que fez defesas importantes.