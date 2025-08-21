Candidato revela banco interessado em investimento bilionário no Corinthians

André Castro, postulante à presidência do Corinthians, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (21), em uma sala comercial no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. O candidato falou sobre sua principal proposta: um parceiro disposto a investir de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,5 bilhões) nos cofres alvinegros.

André Castro revelou que a empresa disposta a dar um aporte financeiro bilionário ao Corinthians é a GSP Banking, nome fantasia para a GSP Banco de Fomento Mercantil LTDA, instituição financeira localizada em Goiás. O candidato apresentou uma carta de intenções da empresa, rechaçou a possibilidade do clube virar SAF e afirmou um compromisso para equilibrar as contas do clube.

— Aqui está, assinada pelo CEO da empresa. Há um compromisso de investimento de até 1 bilhão de dólares. Reforço que a nossa prioridade é equilibrar as contas, reduzir a dívida e recuperar a credibilidade. Somos contra SAF. Vamos preservar o controle associativo com governança. Qualquer contratação que venha a ser feita será com critério técnico, responsabilidade financeira — disse o candidato em entrevista coletiva.

Como vai funcionar?

André Castro afirmou que buscou a empresa às vésperas das eleições e recebeu a garantia do aporte. O candidato afirmou que, caso seja eleito, outras empresas também devem integrar a parceira e chegar ao valor total.

— Esse aporte de até 1 bilhão é abrangente. Envolve a parte de reforços para o clube, reestruturação da Arena, clube social. Mas, não podemos focar só no dinheiro. O intuito é fazer uma gestão correta, que o Corinthians seja bem administrado. Existem outras marcas que vão fazer parte desse grupo. Existem planos, mas temos que conversar com nossos parceiros para seguir adiante. Mas, terão outras marcas — afirmou.

Segundo o candidato, a proposta do banco foi feita diretamente a ele, mas promete que se perder, apresentará a carta de intenções ao novo presidente. Entretanto, não garantiu a negociação.

-A prioridade de qualquer torcedor precisa ser o Corinthians. Vou me colocar sempre à disposição para ajudar, levar a proposta para quem estiver lá. Mas, a decisão não é minha, é do grupo financeiro

Eleições no Corinthians

A eleição será na próxima segunda-feira (25), no Parque São Jorge, a partir das 18h (de Brasília). A votação acontecerá de forma indireta e apenas os conselheiros vão participar. André Castro, eleito em 2024 pela chapa 22, Preto no Branco, concorre de forma independente. Osmar Stábile e Roque Citadini também são candidatos.

O novo presidente substituirá Augusto Melo, afastado após os associados aprovarem o seu impeachment, no início de agosto. O eleito pelo conselho terá mandato válido até o final de 2026, ano em que acontecem novas eleições ferais.