Dia da Consciência Negra: histórias de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco

Neste dia 20 de novembro, quarta-feira, é comemorado o Dia da Consciência Negra, pela primeira vez feriado nacional no Brasil. Nesse sentido, o Lance! conta a história de quatro protagonistas negros nos grandes clubes do Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco).

Líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, o Botafogo vive um dos melhores momentos da sua história. O grande desempenho na temporada passa por John Victor, que protege não apenas a meta alvinegra, mas também um legado histórico de goleiros negros do Glorioso. O arqueiro segue os passos de Jefferson, ídolo alvinegro, que conversou com o Lance! sobre a resistência vitoriosa da posição.

Campeão da Copa do Brasil e titular da Seleção Brasileira, Gerson é o principal jogador do Flamengo na temporada de 2024. Aos 27 anos, o meia faz parte de uma linhagem histórica do clube: ídolos negros que usaram a camisa 8 rubro-negra.

Libertadores, Recopa, Carioca, Taça Rio, Taça Guanabara e Primeira Liga. Nos últimos dez anos, o Fluminense conquistou títulos com um nome incontestável pela torcida na beira do campo: Marcão. Ídolo como jogador, o auxiliar do clube, um dos poucos representantes negros de comissão técnica no futebol brasileiro, conversou com o Lance! sobre seu papel de resistência no Tricolor.

Em 1924, o Vasco marcou um de seus gols mais bonitos, ao lutar contra o racismo e o preconceito social. 100 anos depois, Léo, um dos símbolos atuais do clube na luta antirracista, conversou com o Lance! sobre a ligação da história cruz-maltina com a trajetória pessoal do atleta.

