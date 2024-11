Consciência Negra: Gerson mantém dinastia negra na camisa 8 do Flamengo

Campeão da Copa do Brasil e titular da Seleção Brasileira, Gerson é o principal jogador do Flamengo na temporada de 2024. Aos 27 anos, o meia faz parte de uma linhagem histórica do clube: ídolo pretos que usaram a camisa 8 rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Flamengo aconselha Neymar a não voltar ao Brasil: ‘Vai desanimar de tão feio’

Classe no controle de bola, malícia no drible curto e domínio de organização. Qualidades que podem definir o futebol praticado por Gerson nas duas passagens dele pelo Flamengo. No entanto, quando se trata da história do clube, o conjunto é caracterizado por grande jogadores que já passaram pela Gávea.

Zizinho nos anos 40 e Rubens na década de 1950. Moacyr pelos anos 60, além de Geraldo na década de 1970. Adílio, terceiro jogador com mais partidas pelo clube, a partir de 1980, na era mais vitoriosa da história do clube. O craque, que faleceu neste ano, foi homenageado após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

A dinastia da camisa 8 rubro-negra, vestida por meio-campistas clássicos, ficou longas temporadas sem um dono. Marquinhos, na década de 1990, e Elias, em 2013, tentaram recuperar a mística. Porém, a chegada de Gerson marcou uma nova fase marcada por títulos do Flamengo, e reconsolidação do número do Manto Sagrado. Mais uma vez, representada por um homem negro, flamenguista de berço e cria do Rio de Janeiro, mantendo um legado de 80 anos no clube.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Além da passagem de bastão, a liderança de Gerson pode ser observada pela faixa de capitão no braço do atleta, conquistada nesta temporada. Com 222 partidas, o jogador é um dos maiores símbolos da geração vitoriosa iniciada em 2019, sendo referência para milhões de flamenguistas. Reconstrutor do passado e consagrado no presente, o Coringa está em outro patamar.

continua após a publicidade