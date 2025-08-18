Escalações de Mirassol x Cruzeiro: Raposa muito modificada

O Cruzeiro terá quatro novidades na partida desta segunda-feira (18), às 20h, contra o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol (SP), no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. Jonathan Jesus, improvisado na lateral direita, Kauã Prates, Walace e Eduardo foram os escolhidos pelo técnico Leonardo Jardim para começar o jogo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O treinador do Cruzeiro não pode contar com três jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian. Leonardo Jardim também não terá os dois laterais-direitos do elenco: William, afastado para se recuperar de contusão no quadril, e Fagner, com fratura na fíbula direita.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Walace, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Outra novidade fica no banco de reservas: o garoto Bruno Alves, da equipe Sub-20, foi relacionado para a partida contra o Mirassol.

O Cruzeiro terminou o turno do Brasileiro com 37 pontos na vice-liderança, mas perdeu uma posição para o Palmeiras, que derrotou o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (17). Para recuperar a segunda colocação, a Raposa precisa vencer o Mirassol.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro tem três jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti

Cruzeiro tem um desafio: quebrar a invencibilidade do Mirassol em casa

O Mirassol fez boa campanha no turno, terminou na sexta colocação com 28 pontos e ainda não perdeu no Estádio Maião no Brasileirão. São oito jogos, com cinco vitórias e três empates.

No turno, na abertura do Brasileirão, o Cruzeiro derrotou o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, em 29 de março. Gabigol e Dudu marcaram para o time celeste, e Lucas Ramon descontou para a equipe paulista.

continua após a publicidade

Gabigol fez um dos gols do Cruzeiro na vitória sobre o Mirassol no turno (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O técnico do Mirassol, Rafael Guanaes, tem um desfalque: o zagueiro João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A equipe paulista está escalada com:

Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Chico da Costa.