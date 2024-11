Consciência Negra: Centenário da Resposta Histórica do Vasco representa Léo

Em 1924, o Vasco marcou um de seus gols mais bonitos, ao lutar contra o racismo e o preconceito social. 100 anos depois, Léo, um dos símbolos atuais do clube na luta antirracista, conversou com o Lance! sobre a ligação da história cruz-maltina com a trajetória pessoal do atleta.

O que é a Resposta Histórica?

Em 2024, o Vasco homenageia o centenário da carta que é um marco na luta contra a discriminação racial e social no futebol brasileiro. A Resposta Histórica é uma carta redigida pelo presidente do clube José Augusto Prestes, em 1924, abrindo mão de participar da nova liga que surgia no Rio de Janeiro para não excluir jogadores do elenco, contrariando um pedido dos fundadores.

A ação é considerada um dos títulos mais importantes dos 124 anos do clube, que se recusou a excluir 12 jogadores do time para se filiar na Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA), em 7 de abril daquele ano. A criação da nova entidade teve como motivação o próprio Vasco que, em 1923, conquistou o seu primeiro título estadual, no primeiro ano na principal divisão do futebol carioca. O Cruz-Maltino contava em seu elenco com jogadores negros, operários e analfabetos, diferentemente dos clubes fundadores da AMEA: América, Bangu, Botafogo, Flamengo e Fluminense.

Representatividade

Em 2023, Léo foi contratado pelo Vasco, para ser titular da equipe. No aniversário do clube neste ano, o jogador conheceu mais da pioneira história cruz-maltina.

- Confesso que conheci mais sobre a Resposta Histórica quando cheguei ao Vasco e fui apresentado a sua história. Vi que bateu muito com a minha história de vida, pois já sofri racismo e sei como é a luta, o quanto isso pesou na minha vida e acredito que tenha pesado na vida de outras pessoas que passaram pelo mesmo - disse Léo.

- Considero muito importante um clube do tamanho e com a história do Vasco se posicionar dessa forma, pois mostra que o clube se importante com essa causa. Acredito que isso foi um diferencial não só para minha geração como para as que estão por vir. Desde que cheguei aqui, aprendi muito e cresci em diversas áreas da minha vida. - completou o jogador.

