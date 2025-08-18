Vélez x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes duelam pelas oitavas da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Vélez Sarsfield-ARG e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina). O confronto, válido pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores, terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e do Disney+ (streaming).
Relacionadas
➡️ Clique para assistir no Disney+
O Fortaleza vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Brasileirão. O time segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O Vélez, por outro lado, venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.
Ficha do jogo
Os times empataram em 0 a 0 no jogo de ida. Assim, quem vencer ficará com a vaga nas quartas. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Histórico do confronto
Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG se enfrentarão pela segunda vez na história. No embate de ida, que aconteceu na Arena Castelão, os clubes ficaram no 0 a 0.
➡️ Fortaleza repete erros com nova escalação e segue no Z4 da Série A
Confira as informações do jogo entre Vélez Sarsfield x Fortaleza
✅ FICHA TÉCNICA
VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA
COPA LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (JOGO DE VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL)
🖥️ VAR: Heider Castro (COL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Andrada, Ordoñez e Tomás Galván; Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Lucca Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.
- Matéria
- Mais Notícias