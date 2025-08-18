Vélez Sarsfield-ARG e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina). O confronto, válido pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores, terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e do Disney+ (streaming).

O Fortaleza vem de derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Brasileirão. O time segue na zona de rebaixamento da competição nacional. O Vélez, por outro lado, venceu o Independiente-ARG por 2 a 1 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.

Os times empataram em 0 a 0 no jogo de ida. Assim, quem vencer ficará com a vaga nas quartas. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.

Histórico do confronto

Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG se enfrentarão pela segunda vez na história. No embate de ida, que aconteceu na Arena Castelão, os clubes ficaram no 0 a 0.

Partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Vélez Sarsfield x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA

VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA

COPA LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (JOGO DE VOLTA)

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL)

🖥️ VAR: Heider Castro (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Andrada, Ordoñez e Tomás Galván; Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Lucca Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.