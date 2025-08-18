A decisão entre São Paulo e Atlético Nacional terá um sistema especial de segurança. A partida válida pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores acontece no estádio do Morumbis nesta terça-feira, dia 19 de agosto.

O Lance! apurou como foi o esquema de segurança para o confronto entre São Paulo e Atlético Nacional, marcado para esta terça-feira, no Morumbi. A definição surge em meio à preocupação com os incidentes registrados no jogo de ida, na Colômbia, quando torcedores do clube colombiano invadiram o setor destinado à torcida tricolor.

Na ocasião, as arquibancadas foram palco de confrontos violentos. Pedradas e tijoladas foram arremessadas, e a separação entre os setores se limitava a uma simples faixa.

O estopim da confusão teria sido a entrada dura de Enzo Díaz em um jogador do Atlético Nacional, o que acirrou os ânimos dentro e fora de campo. O tumulto se estendeu até depois da partida, com relatos de torcedores correndo para banheiros em busca de proteção e outros deixando o estádio feridos. Um torcedor do São Paulo chegou a ficar preso na Colômbia, mas foi liberado somente neste fim de semana.

Diante do histórico recente, a expectativa é de atenção redobrada no Morumbi. A torcida visitante terá seu espaço reservado normalmente, sem restrições, e a principal preocupação se volta ao reforço do policiamento para evitar novos episódios de violência.

Torcida do São Paulo e torcida do Atlético Nacional se enfrentaram nas arquibancadas da Colômbia (Foto: Reprodução/ X)

Como será a segurança contra o Atlético Nacional?

O Lance! conversou e apurou como funcionarão os sistemas de segurança no jogo desta terça-feira. Na manhã de segunda-feira (17), perto das 11h (de Brasília), foi feita uma reunião com a equipe de segurança para discutir e debater quais seriam os procedimentos.

Como dito, o setor visitante foi reservado normalmente para os torcedores do Atlético Nacional. Está confirmado que haverá um esquema especial de segurança para o confronto, com escoltas e reforço no policiamento. Os detalhes da operação serão repassados pelo 2º Batalhão de Polícia de Choque, responsável por coordenar as ações no entorno do estádio.

E a torcida do São Paulo?

Henrique Gomes, o Baby, um dos líderes da Independente - organizada do São Paulo -, se manifestou nas redes sociais após a confusão envolvendo os ataques da torcida do Atlético Nacional ao setor visitante, onde estavam os são-paulinos, no Atanasio Girardot, em Medellin.

A recepção na porta do Morumbis está confirmada. Seguindo os limites impostos pela Conmebol, de distanciamento e pirotecnia, a festa deve começar cerca de duas horas antes do jogo. No mais, a Independente alegou que não será algo violento ou com clima de revanche, mas será uma forma de mostrar "como é o estádio em dia de Libertadores".

Veja o comunicado emitido por líder de organizada do São Paulo

Defendemos a nossa torcida na Colômbia, muito além, da nossa entidade.

Agimos como cinturão humano, sob chuva de pedras e objetos cortantes. Além disso, respondemos na proporção de força necessária à tentativa de invasão em nosso setor.

Lá estavam mulheres, adolescentes, crianças e idosos. A covardia dos torcedores do AN não teve limites.

Faríamos tudo de novo se fosse necessário.

Preservamos a vida e a integridade física dos nossos.

Infelizmente, não de todos. Tivemos torcedores machucados que necessitaram atendimento, em razão de objetos atirados. Inclusive, um senhor atingido com mais de 60 anos.

Estamos sendo cobrados pelas autoridades pelo que fizemos.

Nossa resposta é clara e objetiva: evitamos uma tragédia.

A resposta:

Morumbi HOSTIL e ENSURDECEDOR neles. Os colombianos chegarão e irão embora chocados com a força da nossa torcida.

Daremos lições sobre racismo que praticaram, com faixa no campo e apoio ao time nos 90 minutos.

Garantimos que será impossível o São Paulo não se classificar, tamanha a força da nossa voz no Morumbi.

Não seremos covardes feito eles. Seremos gigantes e ensinaremos que nunca deveriam ter tentado agredir a nossa torcida.

Sem mais, nos vemos na classificação.