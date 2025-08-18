Fortaleza encaminha acerto com volante do futebol português

O Fortaleza encaminhou um acerto com o volante Pablo Roberto, do Casa Pia, de Portugal. Vivendo fase negativa na temporada, o Tricolor está no mercado buscando reforços que possam contribuir para uma recuperação.

A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. Pablo Roberto tem 25 anos e vem de três temporadas na equipe portuguesa. São 58 jogos pelo Casa Pia, com quatro gols e seis assistências.

O meio-campista iniciou a sua carreira como profissional no Atlético-GO. Depois, transferiu-se para Portuguesa-RJ, Vila Nova, Bahia e Remo, último time antes de sua ida para o futebol europeu.

Sua aparição mais recente foi no dia 11 de julho, em amistoso preparatório contra o 1º Dezembro-POR. O volante foi titular e anotou um dos gols no triunfo por 4 a 0.

O volante Pablo Roberto tem acerto encaminhado com o Fortaleza (Foto: divulgação/Casa Pia AC)

Próximo jogo: Fortaleza está na Argentina

Depois da derrota por 2 a 1 para o Fluminense, o Fortaleza voltará a campo contra o Vélez Sarsfield-ARG nesta terça-feira (19), a partir das 19h (de Brasília). O embate acontecerá pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores - as equipes empataram em 0 a 0 na ida.

O Tricolor, que já está presente na Argentina, treinou nesta tarde no CT do Boca Juniors. O Leão terá o desafio de superar o momento difícil no Brasileirão para buscar uma vaga na próxima fase da Libertadores.

O vencedor do embate estará classificado para as quartas. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis. Quem passar terá pela frente Peñarol-URU ou Racing-ARG.