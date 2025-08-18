menu hamburguer
Grêmio confirma grave lesão de Villasanti; veja quando volante deve retornar

Volante paraguaio foi substituído no final do primeiro tempo contra o Atlético-MG

Villasanti se lesionou na vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
imagem cameraVillasanti se lesionou na vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 18/08/2025
18:45
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O temor se confirmou. Após realização de exames de imagem, o Grêmio informou, na tarde desta segunda-feira (18), que Mathías Villasanti sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo. O volante paraguaio será submetido a cirurgia, e só voltará a jogar em 2026.

Villasanti sofreu a lesão aos 41 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na tarde de domingo (17), no gramado sintético da Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi substituído por Dodi, e saiu de muletas do estádio. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Mano Menezes já adiantava preocupação com o diagnóstico do volante paraguaio.

— As primeiras amostragens são de que temos uma lesão relativamente grave — revelou.

Companheiro de Seleção Paraguai desejou força para Villasanti

Outra sinalização da graviade do problema veio de Omar Alderete, companheiro de Villasanti na Seleção Paraguaia. Ainda na noite de domingo (17), o zagueiro do Sunderland desejou melhoras para o colega e amigo.

— Muita força, irmão! Vais voltar melhor do que estavas. Tudo passa! Logo está na cancha outra vez! Te amo muito! — escreveu Alderete.

Mensagem de Alderete para Villasanti. (Foto: Reprodução/Instagram

Villasanti convivia com outro problema clínico

Antes da lesão no joelho, Villasanti já sofria com problemas no abdômen. Esse era um dos motivos para que o volante fizesse sua pior temporada desde que chegou ao Grêmio, em 2021. Apesar disso, o paraguaio foi titular em 31 das 34 partidas que disputou nesse ano.

Confira a nota oficial do Grêmio

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a exames de imagem nesta segunda-feira e teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ocorrida no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG. O atleta será submetido a tratamento cirúrgico em um momento apropriado e seguirá os protocolos de recuperação para este tipo de lesão."

