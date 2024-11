O atacante Vini Jr. recebeu uma bela homenagem momentos antes do jogo do Brasil desta terça-feira, diante do Uruguai, na Arena Fonte Nova, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Real Madrid recebeu um certificado de ancestralidade como parte da campanha “Raízes de Ouro”, promovida pela CBF para revelar as origens africanas do craque brasileiro. A homenagem acontece na véspera do Dia da Consciência Negra.

Por meio de um teste de DNA realizado pela AfricanAncestry.com, que realiza rastreamento genético de ancestrais paternos e maternos para pessoas negras em todo o mundo, foi descoberto que os ancestrais de Vini Jr. são da tribo Tikar, de Camarões.

O jogador recebeu um certificado das mãos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O pai de Vini Jr., Vinícius Paixão de Oliveira, também estava presente — o jogador não sabia que receberia a homenagem, tampouco com a presença do pai.

— Não sabia, estou vendo agora. Mas estou muito feliz. Agora é ganhar o jogo, bora pra cima — declarou Vini Jr.

Vinicius Jr. e seu pai recebem o certificado de ancestralidade (Foto: André Frutuoso/CBF)

Pai de Neymar também está na Arena Fonte Nova

Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, também foi à Arena Fonte Nova assistir ao jogo da Seleção Brasileira. Ele está em um dos camarotes do estádio.

Apesar de ser o último jogo do Brasil na temporada, o confronto com o Uruguai não registra estádio lotado. Ao contrário, há muito espaços sem público. O motivo é o valor dos ingressos, que variaram de R$ 100 a R$ 600.

