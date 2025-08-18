Botafogo tem jogadores na pré-lista de Ancelotti para a Seleção

O Botafogo pode ter representantes na próxima convocação de Carlo Ancelotti para a Data Fifa de setembro da Seleção Brasileira, para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias. Os laterais Alex Telles e Vitinho, e o volante Danilo estão na chamada pré-lista. Apenas 23 nomes serão chamados.

Para Vitinho, essa é a primeira aparição em listas da CBF. O lateral-direito, um dos destaques da temporada, foi um dos destaques na vitória sobre a LDU, pela Libertadores, sob os olhares de Carlo Ancelotti no Nilton Santos. O Botafogo, vale lembrar, é comandado por Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção.

Vitinho em ação pelo Botafogo contra a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Já Danilo briga por espaço na Amarelinha, sendo a chegada ao Botafogo vista como grande trampolim por estar mais perto da Seleção. O volante estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de assinar com o Alvinegro, e chegou a ser convocado em 2022, quando defendia o Palmeiras, por Tite.

Um dos mais experientes do elenco do Botafogo e com diversas convocações — inclusive para a Copa do Mundo de 2022, mas cortado por lesão —, Alex Telles vestiu a camisa do Brasil pela última vez no fim de 2024, com Dorival Júnior no comando. Na época, o camisa 13, também em alta na atual temporada, se juntou a Luiz Henrique e Igor Jesus, que viviam grandes fases antes dos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

As informações são do site "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

O Brasil encara o Chile, no Maracanã, no dia 4 de setembro, e depois visita a Bolívia, em El Alto, no dia 9. A Seleção já está classificada para a Copa do Mundo de 2026.