Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes duelam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
A Raposa terá algumas baixas importantes para o duelo desta quarta-feira. O técnico Artur Jorge não deve contar com o zagueiro Fabrício Bruno, por um incômodo muscular. Recentemente, Matheus Henrique e Villalba também ficaram fora de alguns treinamentos com o grupo.
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Enquanto isso, Dorival Júnior segue com uma lista de baixas, sem quatro peças importantes. Danielzinho, Rafael, Luciano e Iago não estão à disposição do técnico. A equipe vive um momento conturbado, precisa se afirmar e entende que o jogo será difícil.
Sem jogos atrasados, o Cruzeiro teve uma semana cheia de treinamentos para enfrentar o Tricolor. Atualmente, os mineiros estão na sexta colocação do Brasileirão, com 45 pontos. O São Paulo perdeu para o Santos por 2 a 1 na última sexta-feira e está na 11ª posição, com 36 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.
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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x SÃO PAULO
BRASILEIRÂO - 29ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 7 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Rojas; Romero, Gerson, Matheus Pereira; Felipe Morais (Arroyo), Kaio Jorge, Wesley
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Carlos Coronel; Pedro Lima, Arboleda, Rafael Tolói e Lucas Ramon; Pablo Maia, Marcos Antônio e Djhordney; Victor Sá, Arthur e Calleri.
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