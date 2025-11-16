Flamengo dispara na frente do Palmeiras na chance de título do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro passa a ter, enfim, todos os clubes com o mesmo número de partidas disputadas e, paralelamente, começa a delinear o cenário de possíveis classificados para a Libertadores, rebaixados, equipes que irão à Sul-Americana e, sobretudo, o favorito ao título nacional de 2025.

Flamengo e Palmeiras disputaram neste sábado (15) a partida que cada um ainda tinha em aberto. O Rubro-Negro goleou o Sport por 5 a 1, enquanto o Verdão foi até a Vila Belmiro e acabou derrotado pelo Santos por 1 a 0, com gol nos instantes finais. O resultado reduziu de forma significativa as chances palmeirenses na briga pelo título.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo, líder da competição, tem 72% de probabilidade de ser campeão. O Palmeiras, agora vice-líder, aparece com 26,6%. O Cruzeiro soma 1,4% e o Mirassol, 0,11%, ambos surgindo como candidatos bem mais distantes na disputa.

Calendário do Flamengo no Brasileirão

Fluminense x Flamengo Flamengo x Red Bull Bragantino Atlético-MG x Flamengo Flamengo x Ceará Mirassol x Flamengo

Calendário do Palmeiras no Brasileirão

Atlético-MG x Palmeiras

Palmeiras x Vitória

Palmeiras x Fluminense

Grêmio x Palmeiras

Palmeiras x Ceará

Tabela do Brasileirão

O Flamengo lidera o Brasileirão com 71 pontos após 33 partidas. A equipe soma 21 vitórias, oito empates e quatro derrotas, além de ter marcado 69 gols e sofrido 21. O saldo de 48 gols e o aproveitamento de 71% refletem a regularidade do time na reta final da competição.

O Palmeiras aparece logo atrás com 68 pontos. O time registra 21 vitórias, cinco empates e sete derrotas, com 58 gols marcados e 29 sofridos. O saldo positivo de 29 gols mantém a equipe na briga direta pela liderança, mesmo após perder posição com os jogos atrasados.

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação com 64 pontos, sustentado por 18 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. A defesa é um dos destaques, com apenas 22 gols sofridos. O Mirassol fecha o grupo dos quatro primeiros com 59 pontos, somando 16 vitórias, 11 empates e seis derrotas, desempenho que mantém o clube competitivo entre as principais campanhas da competição.