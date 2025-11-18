O Flamengo encara o Fluminense nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em confronto pelo Brasileirão. Em busca da vitória para seguir na liderança da competição nacional, o time de Filipe Luís confia no retrospecto recente contra o rival carioca na temporada.

continua após a publicidade

Flamengo e Fluminense se enfrentaram em quatro ocasiões nesta temporada. No total, são duas vitórias para o time da Gávea e dois empates.

O primeiro FlaxFlu do ano foi pela Taça Guanabara, quando as equipes empataram sem gols. Posteriormente, nas finais do estadual, o Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1 e empatou na volta por 0 a 0.

Já no primeiro turno do Brasileirão, a equipe de Filipe Luís bateu o rival por 1 a 0, com gol de Pedro.

Pedro comemorando o gol da vitória contra o Fluminense (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogos entre Flamengo e Fluminense em 2025

08/02 - Fluminense 0x0 Flamengo 12/03 - Fluminense 1x2 Flamengo (gols de Wesley e Juninho) 16/03 - Flamengo 0x0 Fluminense 20/07 - Flamengo 1x0 Fluminense (gol de Pedro)

Classificação do Brasileirão

Com a vitória do Flamengo em cima do Sport e a derrota do Palmeiras para o Santos, o time carioca assumiu a ponta do classificação, com 71 pontos. O Verdão, que encara o Vitória na quarta, tem 68.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.