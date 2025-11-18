Flamengo busca manter bom retrospecto contra o Fluminense para seguir na liderança do Brasileirão
Rubro-Negro tem números positivos contra o rival na temporada
O Flamengo encara o Fluminense nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em confronto pelo Brasileirão. Em busca da vitória para seguir na liderança da competição nacional, o time de Filipe Luís confia no retrospecto recente contra o rival carioca na temporada.
Flamengo e Fluminense se enfrentaram em quatro ocasiões nesta temporada. No total, são duas vitórias para o time da Gávea e dois empates.
O primeiro FlaxFlu do ano foi pela Taça Guanabara, quando as equipes empataram sem gols. Posteriormente, nas finais do estadual, o Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1 e empatou na volta por 0 a 0.
Já no primeiro turno do Brasileirão, a equipe de Filipe Luís bateu o rival por 1 a 0, com gol de Pedro.
Jogos entre Flamengo e Fluminense em 2025
- 08/02 - Fluminense 0x0 Flamengo
- 12/03 - Fluminense 1x2 Flamengo (gols de Wesley e Juninho)
- 16/03 - Flamengo 0x0 Fluminense
- 20/07 - Flamengo 1x0 Fluminense (gol de Pedro)
Classificação do Brasileirão
Com a vitória do Flamengo em cima do Sport e a derrota do Palmeiras para o Santos, o time carioca assumiu a ponta do classificação, com 71 pontos. O Verdão, que encara o Vitória na quarta, tem 68.
