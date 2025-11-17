Weverton avançou na recuperação de uma lesão na mão, voltou a participar de atividades com os outros goleiros do Palmeiras e está perto de ficar à disposição de Abel Ferreira. Um dos líderes do elenco, o camisa 21 está fora desde o início do último mês, quando se machucou após a goleada sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

+ Escalação do Palmeiras: elenco ganha reforços, e Weverton treina com o com grupo

Contratado na última janela de transferências, Carlos Miguel chegou ao Palmeiras como terceira opção, mas assumiu a posição após a lesão de Weverton. Depois de início turbulento, com seis gols sofridos em dois jogos, o goleiro reagiu e emendou quatro partidas sem ser vazado, incluindo a vitória sobre o Juventude, quando foi eleito o melhor em campo.

Abel Ferreira afirmou, em coletiva após a derrota na Vila Belmiro, que ainda não sabe quem será o titular do gol alviverde na final da Copa Libertadores contra o Flamengo. A tendência, porém, é que Carlos Miguel permaneça entre os onze iniciais, embora o treinador vá definir a escolha apenas nos dias que antecedem a decisão.

continua após a publicidade

- Em relação ao Weverton (voltar a ser titular), não tenho nada a dizer - afirmou de forma direta.

Apesar de ter ido ao gramado da Academia de Futebol, Weverton segue com trabalhos restritos e não deve estar à disposição para o jogo contra o Vitória, na próxima quarta-feira (19). Com isso, ele teria apenas um compromisso diante do Grêmio, no Sul do país, para tentar retomar a titularidade antes da final da Libertadores.

O curto intervalo para retomar ritmo de jogo, com apenas duas partidas antes da viagem ao Peru, é o principal obstáculo que distancia Weverton da titularidade, somado ao bom momento de Carlos Miguel.

continua após a publicidade

Visto como oportunidade de mercado pela diretoria alviverde, Carlos Miguel foi contratado junto ao Nottingham Forest por 5,5 milhões de euros (R$ 35 milhões), na operação mais cara do clube por um goleiro.

Lesionado, Weverton perdeu a titularida na meta do Palmeiras para Carlos Miguel (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com a derrota para o Santos fora de casa, o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão e viu o Flamengo, que venceu o lanterna Sport, abrir três pontos de vantagem. A equipe volta a campo no dia 19 de novembro, quando recebe o Vitória, no Allianz Parque.