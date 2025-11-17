Abel mantém disputa entre Carlos Miguel e Weverton no Palmeiras e desvia sobre titular na Libertadores
Camisa 21 avança em recuperação e reabre disputa pela titularidade a poucos dias da decisão contra o Flamengo
Weverton avançou na recuperação de uma lesão na mão, voltou a participar de atividades com os outros goleiros do Palmeiras e está perto de ficar à disposição de Abel Ferreira. Um dos líderes do elenco, o camisa 21 está fora desde o início do último mês, quando se machucou após a goleada sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.
+ Escalação do Palmeiras: elenco ganha reforços, e Weverton treina com o com grupo
Contratado na última janela de transferências, Carlos Miguel chegou ao Palmeiras como terceira opção, mas assumiu a posição após a lesão de Weverton. Depois de início turbulento, com seis gols sofridos em dois jogos, o goleiro reagiu e emendou quatro partidas sem ser vazado, incluindo a vitória sobre o Juventude, quando foi eleito o melhor em campo.
Abel Ferreira afirmou, em coletiva após a derrota na Vila Belmiro, que ainda não sabe quem será o titular do gol alviverde na final da Copa Libertadores contra o Flamengo. A tendência, porém, é que Carlos Miguel permaneça entre os onze iniciais, embora o treinador vá definir a escolha apenas nos dias que antecedem a decisão.
- Em relação ao Weverton (voltar a ser titular), não tenho nada a dizer - afirmou de forma direta.
Apesar de ter ido ao gramado da Academia de Futebol, Weverton segue com trabalhos restritos e não deve estar à disposição para o jogo contra o Vitória, na próxima quarta-feira (19). Com isso, ele teria apenas um compromisso diante do Grêmio, no Sul do país, para tentar retomar a titularidade antes da final da Libertadores.
O curto intervalo para retomar ritmo de jogo, com apenas duas partidas antes da viagem ao Peru, é o principal obstáculo que distancia Weverton da titularidade, somado ao bom momento de Carlos Miguel.
Visto como oportunidade de mercado pela diretoria alviverde, Carlos Miguel foi contratado junto ao Nottingham Forest por 5,5 milhões de euros (R$ 35 milhões), na operação mais cara do clube por um goleiro.
Com a derrota para o Santos fora de casa, o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão e viu o Flamengo, que venceu o lanterna Sport, abrir três pontos de vantagem. A equipe volta a campo no dia 19 de novembro, quando recebe o Vitória, no Allianz Parque.
