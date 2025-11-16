Flamengo ou Palmeiras? IA crava o futuro campeão do Campeonato Brasileiro

Encerrados os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ultrapassou o Palmeiras e reassumiu a liderança, neste sábado (15), após golear o Sport por 5 a 1, na Arena de Pernambuco. Diante dessa disputa frenética pelo título nacional, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar quem será o campeão nacional em 2025.

Analisando as probabilidades, a IA destacou que a equipe rubro-negra leva vantagem nesta reta final de Brasileirão, após voltar a liderança. No entanto, a ferramenta apontou que o Palmeiras é um adversário traiçoeiro e não vai abrir mão do título brasileiro. Correndo por fora, o Cruzeiro também foi citado, mas as chances de título foram consideradas improváveis.

Após o encerramento de todos os jogos atrasados, a ferramenta de inteligência artificial reforçou que a vitória do Flamengo contra o Sport, garantiu a equipe comandada por Filipe Luís 65% de chance de vencer a disputa contra o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. Segunda ela, o Verdão pode ser considerado um "azarão", mas as derrotas recentes para Mirassol e Santos deixaram a equipe vulnerável.

Separados por três pontos na tabela de classificação, os rivais seguem disputando a liderança da competição e irão definir o título nacional nas últimas cinco rodadas. De uma maneira geral, a IA cravou que o Flamengo irá conquistar o Campeonato Brasileiro, mas precisa ficar atento ao Palmeiras, que promete não aliviar a disputa.

Confira os últimos jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Flamengo

Fluminense x Flamengo - quarta-feira, 19/11, às 21h30. Maracanã.

Flamengo x RB Bragantino - sábado, 22/11, às 21h30. Maracanã.

Atlético-MG x Flamengo - terça-feira, 25/11, às 21h30. Arena MRV.

Flamengo x Ceará - quarta-feira, 03/12, a definir.

Mirassol x Flamengo - domingo, 07/12, a definir.

Palmeiras

Atlético-MG x Palmeiras - jogo adiado devido a final da Sul-Americana

Palmeiras x Vitória - quarta-feira, 19/11, às 19h30. Allianz Parque.

Palmeiras x Fluminense - sábado, 22/11, às 21h30. Allianz Parque.

Grêmio x Palmeiras - terça-feira, 25/11, às 21h30. Arena do Grêmio.

Ceará x Palmeiras - domingo, 07/12, a definir.

