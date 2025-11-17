Palmeiras aposta no Allianz para encarar maratona decisiva contra o Flamengo

O Palmeiras deixou a liderança do Brasileirão após os resultados da rodada e já não depende mais das próprias forças para brigar pelo título. Restam 15 pontos em disputa e, no meio do caminho, a equipe ainda terá um novo duelo com o Flamengo, em Lima, pela decisão da Copa Libertadores.

Em meio à maratona de jogos, o elenco de Abel Ferreira contará com o apoio do Allianz Parque. No dia 19 de novembro, a equipe recebe o Vitória e, quatro dias depois, o Fluminense, ambos compromissos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Após dois jogos sem vitória fora de casa, o Palmeiras volta a atuar no Allianz Parque nas duas últimas partidas do time em 2025. Depois, serão três compromissos longe de seu estádio para fechar a temporada, que ainda mantém dois títulos em aberto.

Com a derrota para o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras não só perdeu a liderança do Brasileirão, mas também viu o Flamengo, rival direto na reta final, abrir três pontos e igualar o número total de vitórias, principal critério de desempate.

Para a sequência, Abel Ferreira contará novamente com Allan e Andreas Pereira, que cumpriram suspensão no clássico, além dos jogadores convocados na Data Fifa, ao menos no banco de reservas. Ao todo, restam seis partidas e dois títulos em disputa, mas apenas um sob controle do lado alviverde.

Jogadores do Palmeiras durante partida contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

