Craque da Copinha: relembre os últimos jogadores a conquistar premiação
O São Paulo é o atual campeão da competição
A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição. Relembre os últimos jogadores a conquistar a premiação de destaque individual da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Na última temporada, o São Paulo venceu o Corinthians de virada por 3 a 2 e conquistou o quinto título do Tricolor paulista no torneio. Destaque para Ryan Francisco, eleito craque e artilheiro da competição. Em 2026, novos nomes devem surgir e ganhar espaço no cenário brasileiro.
Últimos jogadores eleitos Craques da Copinha
2025: Ryan Francisco - São Paulo
2024: Breno Bidon - Corinthians
2023: Kevin - Palmeiras
2022: Endrick - Palmeiras
2020: Bruno Praxedes - Internacional
2019: Antony - São Paulo
2018: Liziero - São Paulo
2017: Pedrinho - Corinthians
2016: Felipe Vizeu - Flamengo
2015: Gabriel Jesus - Palmeiras
2014: Lucas Otávio - Santos
2013: Leandrinho - Santos
2012: Marcos Júnior - Fluminense
2011: Negueba - Flamengo
2010: Lucas Moura - São Paulo
Espalhados em 30 cidades-sede e com todos os 225 jogos sendo transmitidos, o Brasil poderá acompanhar de perto as promessas do futebol nacional e os novos expoentes da modalidade.
Grandes revelações da competição
A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição, como Vinicius Jr., Cafu, Kaká, Lucas Moura, Casemiro, Robinho, Neymar, Gabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Marquinhos, Malcom, Lucas Paquetá, Endrick, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida.
Fred, ídolo do Fluminense, é o detentor do gol mais rápido na história da Copinha. O centroavante marcou um gol com 3,17 segundos, do meio-campo, em partida do América-MG contra o Vila Nova.
