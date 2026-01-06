menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Craque da Copinha: relembre os últimos jogadores a conquistar premiação

O São Paulo é o atual campeão da competição

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
13:53
Antony - São Paulo
imagem cameraAntony foi eleito o Craque da Copinha em 2019 (Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição. Relembre os últimos jogadores a conquistar a premiação de destaque individual da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

continua após a publicidade

Relacionadas

Na última temporada, o São Paulo venceu o Corinthians de virada por 3 a 2 e conquistou o quinto título do Tricolor paulista no torneio. Destaque para Ryan Francisco, eleito craque e artilheiro da competição. Em 2026, novos nomes devem surgir e ganhar espaço no cenário brasileiro.

Ryan Francisco é o artilheiro da Copinha 2025
Ryan Francisco foi o artilheiro da Copinha 2025 (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

Últimos jogadores eleitos Craques da Copinha

2025: Ryan Francisco - São Paulo
2024: Breno Bidon - Corinthians
2023: Kevin - Palmeiras
2022: Endrick - Palmeiras
2020: Bruno Praxedes - Internacional
2019: Antony - São Paulo
2018: Liziero - São Paulo
2017: Pedrinho - Corinthians
2016: Felipe Vizeu - Flamengo
2015: Gabriel Jesus - Palmeiras
2014: Lucas Otávio - Santos
2013: Leandrinho - Santos
2012: Marcos Júnior - Fluminense
2011: Negueba - Flamengo
2010: Lucas Moura - São Paulo

continua após a publicidade

➡️ Veja os nomes mais comuns e apelidos mais inusitados da Copinha

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Espalhados em 30 cidades-sede e com todos os 225 jogos sendo transmitidos, o Brasil poderá acompanhar de perto as promessas do futebol nacional e os novos expoentes da modalidade.

Grandes revelações da competição

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição, como Vinicius Jr.CafuKakáLucas MouraCasemiroRobinhoNeymarGabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Marquinhos, Malcom, Lucas Paquetá, Endrick, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida.

continua após a publicidade

Fred, ídolo do Fluminense, é o detentor do gol mais rápido na história da Copinha. O centroavante marcou um gol com 3,17 segundos, do meio-campo, em partida do América-MG contra o Vila Nova.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias