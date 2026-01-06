Craque da Copinha: relembre os últimos jogadores a conquistar premiação

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição. Relembre os últimos jogadores a conquistar a premiação de destaque individual da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na última temporada, o São Paulo venceu o Corinthians de virada por 3 a 2 e conquistou o quinto título do Tricolor paulista no torneio. Destaque para Ryan Francisco, eleito craque e artilheiro da competição. Em 2026, novos nomes devem surgir e ganhar espaço no cenário brasileiro.

Ryan Francisco foi o artilheiro da Copinha 2025 (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

Últimos jogadores eleitos Craques da Copinha

2025: Ryan Francisco - São Paulo

2024: Breno Bidon - Corinthians

2023: Kevin - Palmeiras

2022: Endrick - Palmeiras

2020: Bruno Praxedes - Internacional

2019: Antony - São Paulo

2018: Liziero - São Paulo

2017: Pedrinho - Corinthians

2016: Felipe Vizeu - Flamengo

2015: Gabriel Jesus - Palmeiras

2014: Lucas Otávio - Santos

2013: Leandrinho - Santos

2012: Marcos Júnior - Fluminense

2011: Negueba - Flamengo

2010: Lucas Moura - São Paulo

Espalhados em 30 cidades-sede e com todos os 225 jogos sendo transmitidos, o Brasil poderá acompanhar de perto as promessas do futebol nacional e os novos expoentes da modalidade.

Grandes revelações da competição

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição, como Vinicius Jr., Cafu, Kaká, Lucas Moura, Casemiro, Robinho, Neymar, Gabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Marquinhos, Malcom, Lucas Paquetá, Endrick, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida.

Fred, ídolo do Fluminense, é o detentor do gol mais rápido na história da Copinha. O centroavante marcou um gol com 3,17 segundos, do meio-campo, em partida do América-MG contra o Vila Nova.