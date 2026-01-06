A Copa São Paulo de Futebol, a Copinha, começou e, com ela, mais de 400 atletas são registrados todos os anos. Dentre estes jogadores, existem muitos nomes iguais e muitos apelidos completamente icônicos, que remetem a literalmente qualquer coisa. Confira com o Lance! quais são estes nomes.

"João" é um dos nomes mais comuns em terras que falam a língua portuguesa. Na competição, 250 atletas registrados carregam este nome. "Pedro" e "Gabriel" vem logo em sequência, com 204 e 170 registros, respectivamente.

Logo da Copinha. (Foto: Reprodução/Instagram/Copinha)

Veja alguns dos apelidos mais engraçados da Copinha:

Alemão Boiadeiro Baú Bolt Boquinha Correria Churrasquinho Choque DVD Esquilo Ferrugem Gago Índio Lagartixa Pantera Pedro Scooby Risadinha Sucão Sr. Batata

Além dos nomes criativos que surgem todos os anos, muitas equipes também possuem os nomes de craques do futebol brasileiro. Vale ressaltar que, neste caso, nem todos são apelidos, muitos destes jovens realmente se chamam assim.

Bebeto

Estêvão

Camavinga

Dembele

Dener

Dijalma

Beckham

Vampeta

Zidane

Riquelme

Romarinho

Thierry

Ochoa

Pelé

Raí

Felipão

Coutinho

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.