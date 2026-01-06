Ex-jogador desabafa sobre cena em anúncio de Gabigol no Santos: 'Triste'

O Santos anunciou o atacante Gabigol como novo reforço para a temporada de 2026, na última segunda-feira (6), no CT Rei Pelé. Durante a cerimônia, torcedores de uma torcida organizada do clube participaram e protagonizaram um climão com o jogador. A situação incomodou o ex-jogador Edu Dracena.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, desta terça-feira (6), o antigo zagueiro do Palmeiras desabafou sobre o caso. Edu Dracena considerou o caso como triste para a história do Santos.

— É complicado. Porque quando se recebe uma atitude dessa o jogador fica "o que está acontecendo? acabei de chegar". O Gabriel é profissional e representa o clube em que joga. No Flamengo, ele jogou e comemorou. Agora, vai fazer pelo Santos — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Agora, ser cobrado por um membro da torcida na apresentação é muito ruim. Estava todo mundo da imprensa ali. Se tivesse chegado depois e falado com ele, mas não. Isso é muito triste, principalmente para um time como o Santos, que é conhecido mundialmente — concluiu.



Gabigol projeta estreia no Santos

Sem clima no Cruzeiro e com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, Gabigol foi anunciado pelo Santos neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

Gabigol, apresentado nesta segunda-feira (5), garantiu que já está pronto para atuar. O Peixe estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, diante do Novorizontino.

— Com mais de 200 jogos com a camisa do Santos, estarei à disposição para contribuir dentro e fora de campo. Pelos treinos, vejo um time empenhado e de qualidade, com as características do trabalho do Vojvoda que já aparecem no dia a dia. Espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um adversário que está treinando há mais tempo do que a gente, mas, na Vila, não podemos perder pontos — afirmou Gabigol, o novo camisa 9 do Santos.