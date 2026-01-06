Cicinho comenta saída de Endrick do Real Madrid: 'Diferente'

O atacante Endrick deixou o Real Madrid, e agora, é reforço do Lyon para a reta final da temporada de 2025/26. A transferência foi concretizada nas últimas semanas. Diante do cenário, o ex-jogador Cicinho comentou sobre os motivos do brasileiro não ter conseguido se destacar no clube merengue.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista detona diretoria do Santos em anúncio de Gabigol: 'Amadorismo'

Com experiência no Real Madrid, o antigo lateral afirmou que a cobrança em cima de um atacante estrangeiro é maior na Espanha. Para ele, esse foi um dos motivos que impossibilitou o sucesso de Endrick no clube.

— Existem duas diferenças aí. Quando um atacante, que é espanhol, e não vai tão bem, os jornais agem de uma maneira. Com estrangeiros é outra forma, principalmente com brasileiros. A cobrança é muito maior. Até pelo fato do dinheiro que foi investido no Endrick. Talvez este tinha sido um dos problemas — analisou o ex-jogador, durante o programa "Jogo Aberto", da Band.

continua após a publicidade

Além disso, Cicinho também falou sobre a chegada do atacante ao Lyon. Para ele, Endrick acertou na movimentação e pode ter sucesso no clube francês.

— Falando dele agora no Lyon, eu gostei. O Real Madrid B não vai levar ele para a Copa do Mundo. E é uma posição que ainda está em aberto. Além disso, tem o contrato com o Lyon, que exige minutagem, ou seja, tudo propício para ele melhorar. Acredito que ele vai muito bem no clube francês — concluiu.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Endrick no Lyon

Apresentado oficialmente como novo reforço do Lyon na última segunda-feira (5), Endrick demonstrou entusiasmo com o novo capítulo da carreira. Em entrevista coletiva, o atacante brasileiro celebrou a recepção da torcida, a oportunidade de atuar no futebol francês e destacou o desejo de ajudar o clube a voltar ao protagonismo. O jovem vestirá a camisa 9 da equipe na temporada.

Ao falar sobre a escolha pelo Lyon, Endrick revelou que a decisão teve forte peso pessoal e familiar, além da necessidade de ganhar mais minutos em campo.

— Quando o Lyon me contatou, foi um momento muito importante para mim, para minha esposa e para minha família. Eu queria sair para jogar. Quando pensei no Lyon, foi 'uau!'. Quando Deus me mostra um caminho, eu sigo em frente. Eu sabia que precisava trabalhar mais para jogar aqui — afirmou.

O atacante também fez um balanço positivo dos últimos meses, período que antecedeu sua transferência para a França, destacando o amadurecimento fora das quatro linhas.

— Digo a todas as pessoas ao meu redor que esses foram os seis melhores meses da minha vida. Tive tempo para minha família, para construir minha casa. Hoje sou um homem melhor e uma pessoa melhor. Sou um homem feliz — disse.