O São Paulo tem mais motivos para comemorar além do título. O craque da Copinha 2025 é Tricolor. O atacante Ryan Francisco foi eleito o melhor jogador do torneio e também artilheiro da competição com 10 gols marcados em nove jogos disputados.

continua após a publicidade

Artilheiro gelado: Como Ryan Francisco se tornou o fenômeno da base do São Paulo

Decisivo na campanha e, principalmente, na semifinal, marcando dois gols na vitória de virada, Ryan Francisco não disputou a final após receber o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma. No entanto, esteve presente no Pacaembu para festejar o título e as premiações individuais.

Com a artilharia de Ryan Francisco, o São Paulo voltou a ter um escolhido na premiação depois de seis anos. Em 2019, Gabriel Novaes foi o goleador da Copinha com o mesmo número de gols.

continua após a publicidade

Apesar de ausente na decisão do torneio, Ryan Francisco pode ser destaque no profissional. Em recente entrevista, Zubeldía não escondeu o desejo de contar com o jogador na equipe principal. A joia do São Paulo tem multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 371 milhões).

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- No caso do Ryan, depois da folga é provável que ele comece a trabalhar conosco - revelou o técnico do São Paulo sobre a utilização de garotos da base no time principal.

continua após a publicidade

Goleadores da Copinha 2025

Ryan Francisco (São Paulo) - 10 gols Riquelme (Palmeiras) - 7 gols Filipinho (Bragantino) - 6 gols

Onde assistir São Paulo x Corinthians pelo Paulistão

Após decisão da Copinha, São Paulo e Corinthians terão um novo encontro, mas agora será a equipe principal no Paulistão. As equipes se enfrentam neste domingo, em clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

Do Palmeiras ao São Paulo: Ryan Francisco jogou com Endrick na infância

A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Morumbis. O Majestoso será transmitido pela Record (TV aberta), Nosso Futebol+ (streaming), Amazon Prime Vídeo (streaming) e CazéTV (Youtube). ▶️Assista no Prime Video com 30 dias grátis!