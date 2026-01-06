Jornalista detona diretoria do Santos em anúncio de Gabigol: 'Amadorismo'

O Santos anunciou o atacante Gabigol como novo reforço para a temporada de 2026, na última segunda-feira (6), no CT Rei Pelé. Durante a cerimônia, torcedores de uma torcida organizada do clube participaram e protagonizaram um climão com o jogador. A situação foi criticada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do UOL Esportes.

Durante o programa, "News Esporte", desta terça-feira (5), o comunicador detonou a diretoria do Peixe. Ao analisar o cenário, Rodrigo Mattos classificou a presença dos torcedores do Santos no anúncio como "amadora".

— É completamente inadmissível ter esse negócio de torcida organizada no meio de apresentação de jogador. Isso é de um amadorismo, que não deveria existir mais no futebol brasileiro. Não deveria existir dentro do CT. Não deveria entrar. Ainda distribuíram boné, o que é isso? Não tinha que tá na mesa quando o Gabriel estava sendo apresentado. Expôs ele ao constrangimento — disse Rodrigo Mattos.

Gabigol projeta estreia no Santos

Sem clima no Cruzeiro e com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, Gabigol foi anunciado pelo Santos neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

Gabigol, apresentado nesta segunda-feira (5), garantiu que já está pronto para atuar. O Peixe estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, diante do Novorizontino.

— Com mais de 200 jogos com a camisa do Santos, estarei à disposição para contribuir dentro e fora de campo. Pelos treinos, vejo um time empenhado e de qualidade, com as características do trabalho do Vojvoda que já aparecem no dia a dia. Espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um adversário que está treinando há mais tempo do que a gente, mas, na Vila, não podemos perder pontos — afirmou Gabigol, o novo camisa 9 do Santos.