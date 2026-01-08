O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (8) a rescisão do contrato de Bruno Pacheco, jogador do clube desde 2023. A descisão se deu forma amigável, em consenso entre as partes, após o lateral mover ação trabalhista cobrando pagamentos atrasados.

No processo, Bruno cobra do clube o pagamento de salário, 13º, direitos de imagem e outros valores, devidos há mais de dois meses - prazo fixado na Lei Geral do Esporte para o pedido de rescisão indireta. Dessa forma, o Leão do Pici emitiu o comunicado abaixo.

— O Fortaleza Esporte Clube informa a rescisão contratual com o atleta Bruno Pacheco. O acordo foi realizado em comum acordo entre as partes. Todos os procedimentos legais foram devidamente formalizados e registrados, garantindo a plena validade jurídica e a preservação dos direitos e obrigações de forma bilateral.

Entenda a ação movida por Bruno contra o Fortaleza

Por conta de uma dívida de mais de cinco milhões de reais, Bruno Pacheco moveu uma ação trabalhista contra o Fortaleza em que pede a rescisão indireta de seu contrato e cobra valores atrasados. O pedido tem por base o artigo 90 da Lei Geral do Esporte, que prevê a possibilidade em caso de inadimplência por mais de dois meses.

A cobrança inclui salários, direitos de imagem, pagamento de 13º e parcelas de luvas. Segundo seus advogados, o jogador tentou uma rescisão amigável antes, mas o pedido foi rejeitado pelo clube.

Veja todas as cobranças da ação de Bruno Pacheco:

Salários (novembro e dezembro de 2025): R$ 300 mil Auxílio-moradia (novembro e dezembro de 2025): R$ 10 mil Direito de imagem (novembro e dezembro de 2025): R$ 200 mil Luvas (setembro a dezembro de 2025): R$ 200 mil 13º salário integral de 2025: R$ 150 mil Abono das férias de 2023 e 2024 (15 dias): R$ 25 mil Férias integrais de 2024 e 2025: R$ 200 mil Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de dezembro de 2025: R$ 18 mil Multa de 40% do FGTS: R$ 286.591,82 Pagamento de multa prevista no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): R$ 150 mil Pagamento da Cláusula Compensatória Desportiva: R$ 2,16 milhões Pagamento de parcelas vincendas do contrato de imagem: R$ 1,44 milhão Condenação à Sucumbência: R$ 774.688,77 Total: R$ 5.914.280,59