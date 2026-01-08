menu hamburguer
Botafogo se retira das conversas pelo volante Júlio Romão, do Ferencváros

Glorioso tentava assinar um acordo de empréstimo com opção de compra, mas europeus fizeram jogo duro

Dia 08/01/2026
John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)
imagem cameraJohn Textor, dono da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)
O Botafogo encerrou as negociações pela contratação do volante Júlio Romão, do Ferencváros, da Hungria. Após três propostas recusadas pelos europeus, a diretoria alvinegra se retirou da negociação e seguirá no mercado de transferências.

➡️ Lucas Villalba elogia elenco e projeta 2026 com o Botafogo: 'Que seja um grande ano'

Nas tratativas, o Botafogo tentou o vínculo por um ano, tendo opção de compra. O Ferencváros, por sua vez, topava negociar Romão, mas apenas em um formato de venda nesta janela de transferências. Mesmo com o esforço, as partes não se entenderam e o negócio foi encerrado.

Júlio Romão já havia indicado o desejo de se transferir ao Glorioso para a temporada de 2026, com o técnico Martín Anselmi. Volante de boa estatura e qualidade no passe, o jogador era visto como boa oportunidade para reforçar o setor e dar mais força física e intensidade.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Júlio Romão, do Ferencváros, negocia com o Botafogo (Foto: Divulgação;Ferencváros)
Júlio Romão, do Ferencváros, negociava com o Botafogo (Foto: Divulgação / Ferencváros)

Botafogo no mercado

Após a recusa do Ferencváros por Romão, o Botafogo segue atento e tem conversas pela contratação do volante argentino Cristian Medina, do Estudiantes. Os moldes também são por empréstimo com opção de compra, mas ainda sem avanço.

Além do desejo de reforçar o meio, a SAF quer assinar com mais um zagueiro pelo lado direito e um jogador que atue pela esquerda. Para o gol, há negociações encaminhadas com o goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal.

