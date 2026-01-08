O Botafogo encerrou as negociações pela contratação do volante Júlio Romão, do Ferencváros, da Hungria. Após três propostas recusadas pelos europeus, a diretoria alvinegra se retirou da negociação e seguirá no mercado de transferências.

Nas tratativas, o Botafogo tentou o vínculo por um ano, tendo opção de compra. O Ferencváros, por sua vez, topava negociar Romão, mas apenas em um formato de venda nesta janela de transferências. Mesmo com o esforço, as partes não se entenderam e o negócio foi encerrado.

Júlio Romão já havia indicado o desejo de se transferir ao Glorioso para a temporada de 2026, com o técnico Martín Anselmi. Volante de boa estatura e qualidade no passe, o jogador era visto como boa oportunidade para reforçar o setor e dar mais força física e intensidade.

Júlio Romão, do Ferencváros, negociava com o Botafogo (Foto: Divulgação / Ferencváros)

Botafogo no mercado

Após a recusa do Ferencváros por Romão, o Botafogo segue atento e tem conversas pela contratação do volante argentino Cristian Medina, do Estudiantes. Os moldes também são por empréstimo com opção de compra, mas ainda sem avanço.

Além do desejo de reforçar o meio, a SAF quer assinar com mais um zagueiro pelo lado direito e um jogador que atue pela esquerda. Para o gol, há negociações encaminhadas com o goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal.