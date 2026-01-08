Campeonato Mineiro 2026: confira novidades e curiosidades do estadual

O Campeonato Mineiro terá início neste sábado (10), com a partida entre Uberlândia e Tombense, no Parque do Sabiá. Nesta edição, entre os 12 participantes do estadual, há um estreante, uma equipe que conta com nomes conhecidos do cenário nacional.

continua após a publicidade

O North e a URT garantiram seu retorno à elite do futebol mineiro, pegando os lugares de Villa Nova e Aymorés, que foram rebaixados na última temporada.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Quem disputará o Estadual?

Ao todo, 12 equipes irão disputar o Estadual nesta temporada: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Democrata-GV, URT, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, Tombense, Athletic, Itabirito e North Esporte Clube.

continua após a publicidade

Final em Jogo único

A retomada da final em jogo único desperta questionamentos, especialmente sobre a viabilidade de duas torcidas no estádio. Recentemente, o cenário em Minas Gerais foi marcado por clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro com presença exclusiva da torcida mandante.

Conforme os dispositivos do Artigo 18 do Regulamento Específico da Competição, a previsão inicial é de uma divisão igualitária da carga de ingressos (50% para cada clube). No entanto, o documento prevê uma exceção importante: caso haja qualquer veto governamental à presença de visitantes na data da decisão, o clube de melhor campanha terá direito à totalidade das entradas.

continua após a publicidade

— A carga de ingressos destinada aos clubes finalistas será dividida igualmente entre eles, salvo acordo em sentido diverso entre os clubes envolvidos e a FMF. Se, na data de realização da Final Única, houver proibição, por parte dos órgãos governamentais, de comparecimento de torcida visitante [...] será permitida a presença apenas de torcedores da equipe com a melhor colocação na fase classificatória — estipula o regulamento.

Final do Campeonato Mineiro de 2024 (Foto : Tiago Trindade/FMF)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Curiosidades do Campeonato Mineiro de 2026

Nesta edição, o North fará sua primeira participação na elite do futebol mineiro. A equipe de Montes Claros foi fundada em 27 de junho de 2022. O Gladiador fez sua primeira competição oficial no ano de sua fundação, na Segunda Divisão.

Dois anos depois, a equipe recebeu um investimento milionário para criar seu Centro de Treinamento e contratar atletas. Nessa temporada, conseguiu se classificar para o triangular final, mas não subiu. O acesso veio em 2025.

Em 2026, em sua primeira participação no Campeonato Mineiro, o North contará com dois nomes conhecidos. Camacho, ex-Corinthians e Santos, faz parte do elenco comandado pelo pentacampeão Kleberson.

Ex-Corinthians no comando de duas equipes

Dois profissionais que já passaram pelo Timão comandaram equipes do interior de Minas Gerais. O campeão mundial em 2012, Danilo, é o comandante do Pouso Alegre. Logo em sua primeira partida na competição, o ex-meia irá reencontrar Tite, em jogo contra o Cruzeiro.

Além dele, o ex-Corinthians e Vasco Cristóvão Borges também estará no estadual. O treinador é o comandante do Tombense.