Botafogo vê empresário ligando para Andrew e travando negócio após 'ok'

O Botafogo se vê em uma batalha indireta com o rival Flamengo pela contratação do goleiro Andrew, de 24 anos, do Gil Vicente, de Portugal. Abaixo, o Lance! explica o cenário das tratativas e como o clube encara a entrada do Rubro-Negro na disputa.

Conforme apurou a reportagem, na segunda-feira (5), o Botafogo encaminhou a contratação de Andrew após "ok" do jogador e de um representante, que lida diretamente com a carreira dk atleta. O goleiro, inclusive, externou a amigos que estava "voltando para casa". Seria a assinatura de um pré-contrato para que chegasse ao Rio de Janeiro em julho.

A certeza do retorno não durou muito. No mesmo dia, um outro empresário, este que representa outros atletas do elenco Alvinegro e chefia as operações, travou as conversas. Andrew, então, ficou sabendo do interesse do Flamengo e de uma proposta nos mesmos moldes.

Essa outra parte que representa o jovem entende que o Botafogo vive período de instabilidade e isso poderia prejudicá-lo. O empresáiro, inclusive, indica ter valores a receber relacionados a comissão de outras negociações com o clube.

Goleiro Andrew, alvo do Botafogo, brilha pelo Gil Vicente (Foto: Reprodução)

A segunda, por sua vez, indica que o Alvinegro é uma realidade mais próxima de afirmação no futebol brasileiro e titularidade à curto prazo. Foi com este que o sinal verde foi apresentado na segunda-feira e tornou a contratação iminente.

Isso vem sendo debatido. Quanto às propostas, ambas são de longo contrato e aumento considerável de salário em relação aos vencimentos atuais no Gil Vicente. Se falar mais alto a vontade inicial do jogador, o cenário inclina em direção ao Estádio Nilton Santos.

Botafogo e Andrew estavam apalavrados. A SAF, por sua vez, não se apega ao movimento de criticar a palavra que travou o desfecho positivo e ainda aguarda uma posição final para saber se contará com o arqueiro revelado na base do clube. Do outro lado, o Flamengo conta com a força do projeto oferecido.

