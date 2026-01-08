A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou a data do Gre-Nal do Gauchão de 2026, a pedido do Grêmio. O Internacional reclamou da mudança.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A FGF informou na quarta-feira (7) que o clássico mudou de sábado (24), às 18h30 (de Brasília), para domingo (25), às 20h, no Beira-Rio. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

continua após a publicidade

O Tricolor solicitou a alteração por conta de um possível desgaste na viagem que antecede ao Gre-Nal, enquanto o rival joga em casa. O Grêmio enfrenta o Guarany, às 21h30 de quarta-feira (21), em Bagé (RS), a 378km de Porto Alegre (RS).

O Inter discordou da troca e citou a tabela do ano passado por ter um cenário semelhante. O Colorado também encarou o Guarany fora de casa em uma quarta-feira e voltou a campo no sábado diante do Juventude.

continua após a publicidade

Veja a nota do Internacional sobre o Gre-Nal contra o Grêmio

"O Sport Club Internacional manifesta discordância em relação à alteração de data e horário do clássico Gre-Nal.

Cabe reforçar que mudanças desta natureza impactam diretamente o planejamento operacional, esportivo e logístico do Clube.

Ressaltamos que, no Campeonato Gaúcho anterior, após atuar fora de casa contra o Guarany, em Bagé, o Internacional teve sequência com jogo diante do Juventude, no Beira-Rio, em um sábado à tarde, o que reforça a necessidade de maior equilíbrio e diálogo na construção da tabela.

O Internacional reafirma sua disposição permanente para o diálogo institucional e espera que decisões relevantes como esta sejam conduzidas com transparência, respeito e comunicação entre todas as partes".

continua após a publicidade