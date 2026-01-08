menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

FGF muda data de Gre-Nal do Gauchão a pedido do Grêmio; Internacional reclama

Clássico entre Tricolor e Colorado acontece na quinta rodada do estadual

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 08/01/2026
15:02
GAUCHO 2024, INTERNACIONAL X GREMIO
imagem cameraInternacional x Grêmio pelo Gauchão de 2024.. Foto: Maxi Franzoi/Agif/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou a data do Gre-Nal do Gauchão de 2026, a pedido do Grêmio. O Internacional reclamou da mudança.

A FGF informou na quarta-feira (7) que o clássico mudou de sábado (24), às 18h30 (de Brasília), para domingo (25), às 20h, no Beira-Rio. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

O Tricolor solicitou a alteração por conta de um possível desgaste na viagem que antecede ao Gre-Nal, enquanto o rival joga em casa. O Grêmio enfrenta o Guarany, às 21h30 de quarta-feira (21), em Bagé (RS), a 378km de Porto Alegre (RS).

O Inter discordou da troca e citou a tabela do ano passado por ter um cenário semelhante. O Colorado também encarou o Guarany fora de casa em uma quarta-feira e voltou a campo no sábado diante do Juventude.

Veja a nota do Internacional sobre o Gre-Nal contra o Grêmio

"O Sport Club Internacional manifesta discordância em relação à alteração de data e horário do clássico Gre-Nal.

Cabe reforçar que mudanças desta natureza impactam diretamente o planejamento operacional, esportivo e logístico do Clube.

Ressaltamos que, no Campeonato Gaúcho anterior, após atuar fora de casa contra o Guarany, em Bagé, o Internacional teve sequência com jogo diante do Juventude, no Beira-Rio, em um sábado à tarde, o que reforça a necessidade de maior equilíbrio e diálogo na construção da tabela.

O Internacional reafirma sua disposição permanente para o diálogo institucional e espera que decisões relevantes como esta sejam conduzidas com transparência, respeito e comunicação entre todas as partes".

Christian, do Grêmio, disputa lance com Carbonero, do Internacional, no primeiro jogo da final do Gauchão 2025
Grêmio e Internacional no Gre-nal do Campeonato Gaúcho 2025. Foto: Liamara Polli/Agif/Gazeta Press

