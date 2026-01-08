menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo faz proposta por Andrew e entra em disputa com o Botafogo

Rubro-Negro oferece pré-contrato para o goleiro e negocia liberação com o Gil Vicente

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/01/2026
14:18
andrew gil vicente
imagem cameraAndrew, goleiro do Gil Vicente (Foto: Reprodução/Instagram: @gilvicente.fc)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo fez uma proposta de pré-contrato ao goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos foi observado in loco por José Boto e Filipe Luís na última semana, em partida contra o Sporting, pelo Campeonato Português.

continua após a publicidade

➡️ Pedro antecipa retorno das férias e se representa ao Flamengo
➡️ Flamengo faz de Vitão zagueiro mais caro da história do clube para suprir carência

O Rubro-Negro ofereceu um contrato de longa duração e, paralelamente, iniciou conversas com o Gil Vicente para tentar antecipar a liberação do goleiro já nesta janela de janeiro. Para isso, o clube carioca discute valores para a saída imediata, com as tratativas ainda em andamento.

continua após a publicidade

Com seis meses restantes de contrato e livre para firmar um pré-acordo com qualquer equipe, Andrew também recebeu uma proposta do Botafogo, clube onde iniciou a carreira profissional antes de se transferir para o futebol português em 2021. Do lado do jogador, pesa também a questão esportiva: na Gávea, brigaria por posição com Rossi, enquanto em General Severiano seria titular absoluto.

➡️ Entenda planejamento do Flamengo para o Campeonato Carioca

Apesar da concorrência, o Flamengo mantém otimismo quanto a um desfecho positivo. O goleiro ainda não tem acordo encaminhado com nenhum clube. Ele avaliou a proposta do Glorioso , mas optou por aguardar novas investidas, o que levou à entrada do Rubro-Negro na disputa.

continua após a publicidade

Em alta no mercado, Andrew também foi recentemente sondado por clubes da França e da Itália. Até o momento, porém, não há definição sobre o futuro do jogador.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

andrew goleiro brasil botafogo flamengo
Alvo de Flamengo e Botafogo, Andrew tem passagens na Seleção Brasileira de base (Foto: Divulgação/@a01ndrew)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias