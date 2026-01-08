Flamengo faz proposta por Andrew e entra em disputa com o Botafogo
Rubro-Negro oferece pré-contrato para o goleiro e negocia liberação com o Gil Vicente
O Flamengo fez uma proposta de pré-contrato ao goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos foi observado in loco por José Boto e Filipe Luís na última semana, em partida contra o Sporting, pelo Campeonato Português.
O Rubro-Negro ofereceu um contrato de longa duração e, paralelamente, iniciou conversas com o Gil Vicente para tentar antecipar a liberação do goleiro já nesta janela de janeiro. Para isso, o clube carioca discute valores para a saída imediata, com as tratativas ainda em andamento.
Com seis meses restantes de contrato e livre para firmar um pré-acordo com qualquer equipe, Andrew também recebeu uma proposta do Botafogo, clube onde iniciou a carreira profissional antes de se transferir para o futebol português em 2021. Do lado do jogador, pesa também a questão esportiva: na Gávea, brigaria por posição com Rossi, enquanto em General Severiano seria titular absoluto.
Apesar da concorrência, o Flamengo mantém otimismo quanto a um desfecho positivo. O goleiro ainda não tem acordo encaminhado com nenhum clube. Ele avaliou a proposta do Glorioso , mas optou por aguardar novas investidas, o que levou à entrada do Rubro-Negro na disputa.
Em alta no mercado, Andrew também foi recentemente sondado por clubes da França e da Itália. Até o momento, porém, não há definição sobre o futuro do jogador.
