Coritiba provoca Bahia com post sobre Guardiola após vitória em Salvador
Ex-treinador do City esteve presente na Arena Fonte Nova para acompanhar a partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão
O Coritiba não deixou passar a presença de Pep Guardiola na Arena Fonte Nova. Após vencer o Bahia por 1 a 0 neste sábado, em Salvador, o clube paranaense publicou uma provocação nas redes sociais envolvendo o treinador do Manchester City, que acompanhou a partida das tribunas. A vitória do Coxa diante do convidado especial do adversário deu ainda mais repercussão à brincadeira.
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Dentro de campo, Breno Lopes marcou o gol do triunfo, que encerrou um jejum de três meses sem vitórias do Coritiba como visitante. Com os três pontos, a equipe chegou aos 45 no Brasileirão e ganhou distância da zona de rebaixamento.
Como foi o jogo
Precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, o Coritiba foi mais perigoso durante o primeiro tempo. A equipe apostou nas cobranças de bola parada de Josué para levar perigo ao gol de Ronaldo e chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento de Bruno Melo.
O Bahia teve sua melhor oportunidade nos minutos finais da etapa inicial. Everton Ribeiro encontrou Kike na área, mas o atacante finalizou em cima da marcação.
Na volta do intervalo, o time baiano aumentou a pressão e obrigou Pedro Morisco a fazer uma boa defesa. Apesar do início mais forte dos mandantes, foi o Coritiba quem abriu o placar.
Aos 28 minutos, Breno Lopes recebeu um ótimo passe, ficou cara a cara com o goleiro, limpou a marcação e bateu na saída de Ronaldo para garantir a vitória por 1 a 0.
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