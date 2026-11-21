Bastidores: após susto no ar, Remo recusa mesmo avião e vive impasse com a CBF por jogo
O Lance! apurou a situação junto a integrantes da CBF e do clube paraense, que divulgou nova nota oficial com atualizações sobre o ocorrido
A delegação do Remo precisou retornar a Belém, neste sábado (21), após problemas técnicos durante o voo em direção a Curitiba, no Paraná, onde enfrenta o Athletico-PR neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão.
De acordo com apuração da reportagem junto a pessoas próximas ao clube, o Remo ainda não recebeu nenhuma atualização da empresa responsável pelo fretamento. Ao mesmo tempo, o Leão Azul se recusa a viajar na mesma aeronave que apresentou falhas técnicas e exige um novo avião à companhia.
O Lance! entrou em contato com a empresa responsável por fretar os voos para o clube, mas não obteve resposta.
Paralelamente, segundo apuração com integrantes da CBF, a entidade confirma que recebeu o pedido do clube para o adiamento da partida e segue acompanhando o caso, mas mantém o confronto confirmado para este domingo (22).
Nova nota do Remo
O próprio Remo, por meio de um novo comunicado, explicou que a aeronave foi liberada após inspeção, mas que a delegação segue irredutível quanto a não embarcar nela por conta dos problemas enfrentados durante o trajeto.
Além disso, o clube informou que o presidente Glauber Gonçalves e o vice-presidente Jean Klay estão no Aeroporto Internacional de Belém em busca de alternativas para a viagem.
Na nota, a diretoria afirma que o pedido de reagendamento da partida busca garantir o bem-estar, a segurança e o lado emocional de todos os integrantes da delegação.
O que aconteceu?
O clube paraense informou que foi identificada uma ocorrência técnica durante o voo. Por precaução, o piloto decidiu retornar com a aeronave à capital paraense.
➡️Remo tem voo interrompido por problema técnico e pede adiamento de jogo contra o Athletico-PR
O Remo garantiu que todos os integrantes da delegação estão bem e em segurança. Após o pouso, diretoria, jogadores, comissão técnica e demais funcionários foram liberados para voltar às suas residências enquanto aguardam novas definições sobre o deslocamento.
De acordo com informação inicial divulgada pelo portal de notícias "DOL" e confirmada pelo Lance!, o problema no voo foi um mau funcionamento no sistema de pressurização da aeronave, o que fez com que o piloto retornasse ao Aeroporto Internacional de Belém.
Nota oficial atuaizada
"O Clube do Remo informa que, em decorrência do problema registrado durante o voo com destino a Curitiba, sua diretoria permanece mobilizada para viabilizar o deslocamento da delegação.
Apesar da liberação da aeronave pela equipe técnica da empresa responsável, diante da experiência vivenciada durante o voo e da compreensível insegurança manifestada pelos atletas, decidiu-se, de comum acordo, pelo não reembarque na mesma aeronave.
O presidente Glauber Gonçalves e o vice-presidente Jean Klay Machado encontram-se, desde o final da tarde deste sábado (21), no Aeroporto Internacional de Belém, empenhados pessoalmente na busca de alternativas para o deslocamento da delegação, seja por meio de outra aeronave da empresa contratada ou de voos comerciais.
Paralelamente, o Clube do Remo busca, junto à CBF, o reagendamento da partida, considerando as circunstâncias excepcionais do ocorrido e seus potenciais impactos sobre a saúde, o bem-estar, a recuperação e o desempenho esportivo dos atletas.
O Clube reafirma seu compromisso com o cumprimento de suas obrigações esportivas, tendo como prioridade inegociável a segurança e a integridade física e emocional de todos os integrantes da delegação.
Novas atualizações serão divulgadas pela comunicação do Clube, por meio dos canais oficiais."
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