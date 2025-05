Coritiba paga multa milionária por volante de time rival da Série B

O Coritiba acertou a contratação do volante Jacy, do Operário-PR, rival da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa depositou a multa rescisória de R$ 1,25 milhão na tarde desta segunda-feira (19).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A negociação entre o Coritiba e o jogador de 27 anos avançou rápido nos últimos dias. A diretoria alviverde soube do valor para tirá-lo do Fantasma e topou o pagamento integral de imediato, que pegou a direção alvinegra de surpresa.

Jacy participou normalmente do treinamento com a equipe no CT do Caju e, depois, foi testemunha de Allano no caso de injúria racial contra o meia Miguelito, do América-MG, de forma online. Em nota, o Operário-PR confirmou a transação e informou que o volante ficou de fora da viagem para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco na terça-feira (20), às 19h, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Novo atleta do Coritiba, Jacy assinou contrato até o final de 2028. Contudo, ele só poderá atuar com a camisa alviverde a partir de 2 de junho, quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro.

No elenco do Coxa, o técnico Mozart conta com Filipe Machado, Sebastián Gómez, Vini Paulista, Geovane e Walisson para a posição.

Carreira de Jacy

Revelado pelo Athletico, Jacy tem 27 anos e rodou por Criciúma, Capivariano, Rio Branco-PR, São Joseense, Desportivo Brasil, FC Cascavel e Paysandu, além de passagem no futebol da Eslováquia. Ele começou a carreira como zagueiro e depois foi deslocado para o meio-campo.

continua após a publicidade

No Operário-PR desde 2024, o volante fez três gols em 64 partidas e conquistou o título paranaense pelo Fantasma nesta temporada. Após a vitória nos pênaltis, diante do Maringá, Jacy teve a entrevista interrompida por Júlio Rodrigues, do Maringá, que esbravejou e falou que o "título foi roubado".

Júlio Rodrigues, do Maringá, invade entrevista de Jacy, do Operário-PR. Foto: Reprodução/Nsports

Coritiba e Operário-PR na Série B

O Operário-PR vem de três vitórias seguidas e assumiu a quinta posição, com 13 pontos, após oito rodadas. Já o Coritiba ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos, mas com um jogo a menos: recebe o América-MG nesta noite, no Couto Pereira.

Veja a nota oficial do Operário-PR sobre Jacy

"O Operário Ferroviário Esporte Clube informa que, na tarde desta segunda-feira, o atleta Jacy Maranhão Oliveira, por intermédio do Coritiba SAF, notificou oficialmente este clube acerca do pagamento integral da Cláusula Indenizatória Esportiva Nacional, conforme previsto em seu Contrato Especial de Trabalho Desportivo.

Dessa forma, foi requerida a imediata rescisão contratual por parte do atleta, a qual está sendo devidamente formalizada. Em razão disso, Jacy Maranhão Oliveira não integrou a delegação que seguiu viagem para o Rio de Janeiro e não faz mais parte do elenco profissional do Operário Ferroviário".